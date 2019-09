Descartan fuerte impacto por miscelánea fiscal

Sinaloa.- La Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, cuya estimación es percibir ligeramente arriba de los 5 billones 511 mil millones de pesos —sin contemplar ingresos derivados de financiamiento—, propone elevar el cobro del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a cigarros y refrescos y la implementación de instrumentos que permitan aplicar el IVA a plataformas digitales o el ISR a quienes rentan propiedades o realizan ventas por catálogo.

Y aunque estas decisiones, de acuerdo con el expresidente del Colegio de Economistas de Sinaloa César Valenzuela y el académico Jaime Jiménez Santos, sí se sentirán en el bolsillo de los consumidores que seguramente deberán pagar un poco más, en el caso de las plataformas digitales no advierten incrementos fuertes, sino más bien reducciones en las utilidades de estas empresas de mayoría extranjera que deberán absorber parte de los costos para mantener su competitividad.

De acuerdo con el paquete económico entregado a los legisladores federales por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, la federación espera que por cada diez pesos que reciban el próximo año, seis sean por la recaudación de impuestos, y con ello estiman ingresos por 3 billones 499 mil millones de pesos; es decir, un 3.7 por ciento más que en 2019.

La proyección de ingresos

De los poco más de 5.5 billones de pesos previstos para el próximo año, la federación estima obtener ingresos petroleros por 987.3 mil millones de pesos, esto es 42.1 mil millones más que lo del 2019, que significa un crecimiento de 4.5 por ciento. De estos. 574.5 mil millones se prevé sean propios de Pemex; el resto a través del Gobierno federal.

Pero la fuerza de los ingresos son los no petroleros, calculados en 4524.5 mil millones para 2020, de los cuales 3499.4 corresponderán a ingresos tributarios (ISR, IVA, IEPS, principalmente), y el resto serán 160.5 mil millones no tributarios y 864.6 mil millones provenientes de organismos y empresas, obtenidos estos a través del pago de cuotas y servicios al IMSS, Issste y CFE.

De los casi 3.5 billones de pesos que calcula Hacienda como ingresos tributarios para el próximo año, casi la mitad se obtendrían a través del impuesto sobre la renta (ISR), el cual generaría ingresos por 1846.2 millones de pesos, tres por ciento más que en 2019; seguido de la recaudación del impuesto al valor agregado (IVA), con 1007.5 millones; esto es, un 3.6 por ciento más, y el IEPS con 515.7 mil millones, 6.8 por ciento más que lo proyectado para este año.

La estrategia recaudatoria

Será a partir del 1 de enero del año próximo que el Gobierno federal incremente el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a cigarros, refrescos y otras bebidas saborizadas. La iniciativa de Ley de Ingresos propone una actualización de la cuota en tabacos labrados de 0.35 a 0.4980 pesos por cigarro enajenado o importado; es decir, que las empresas cigarreras pagarán casi 50 centavos por cigarro, lo que se espera que al final repercuta en el consumidor.

En el caso de la cuota a los refrescos y otras bebidas saborizadas, esta pasará de 1.17 a 1.2705 pesos por litro, lo que también impactará en el bolsillo del consumidor.

Sobre este tema de incremento al IEPS a cigarros y refrescos, el también economista César Valenzuela recordó que el principal argumento de este Gobierno y de los anteriores es que con esta estrategia buscan abatir el grave problema de salud pública que genera el consumo de estos productos mediante una reducción en su adquisición.

Sin embargo, el economista reconoce que a lo largo de los años lo único que se ha favorecido con esta estrategia es la recaudación; mientras problemas como la diabetes, la hipertensión arterial y las afecciones cardiacas relacionadas a la obesidad o el efecto del tabaco siguen al alza, afectando incluso cada vez a más personas jóvenes: «Yo la verdad veo complicado que la gente vaya a dejar de consumir estos productos», añadió.

Impuestos a plataformas digitales

Quienes también deberán enterar impuestos a partir del próximo año ante la Secretaría de Administración Tributaria son las personas que reciban ingresos por la renta de viviendas u otros inmuebles, así como los vendedores de productos por catálogo.

En el caso de quienes tengan una vivienda en renta, deberán pagar el impuesto sobre la renta (ISR) a partir del próximo año, porque si el arrendatario incumple con el pago de la renta y lo denuncian, la autoridad judicial le pedirá al arrendador que compruebe haber expedido comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) por la renta del inmueble o, de lo contrario, notificará al Servicio de Administración Tributaria (SAT). El Gobierno estima que la evasión del ISR por arrendamiento representa el 0.1 por ciento del PIB.

La expedición de comprobantes fiscales también será una obligación para los vendedores independientes de productos por catálogo de empresas, como Avón, Natura y Price Shoes, mismos que, de acuerdo con la iniciativa, deberán hacer pagos provisionales y anuales de ISR y definitivos de IVA y IEPS en algunos casos.

La Ley de Ingresos que deberá ser aprobada por los diputados federales a más tardar el 20 de octubre y por los senadores hasta el 31 del mismo mes propone la aplicación de impuestos también a los servicios digitales como Netflix, Uber, Spotify, Rappi y Airnbnb, para que mensualmente paguen el IVA correspondiente.

En este apartado, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, explicó que las transacciones por concepto de transporte con plataformas como Uber, Rappi o Didi son hechas en México, y dijo que no se crean nuevos impuestos para este efecto, simplemente ahora sí se van a cobrar, pues antes no se hacía porque no eran productos adquiridos.

Arturo Herrera ejemplificó con un viaje en Uber, donde recordó que hay dos impuestos sobre la renta de la empresa y el del conductor, y hay un pago de una regalía que es una especie de importación donde tiene que haber un IVA.

El impacto previsto en el usuario

César Valenzuela, expresidente del Colegio de Economistas de Sinaloa, recordó que, cuando empresas como Uber, Didi o Airbnb —que son extranjeras— empezaron a operar en México, lo hicieron en condiciones muy favorables, sin pago de impuestos, por lo que ahora tendrán que entrar en esa dinámica recaudatoria, que aunque podría verse ligeramente reflejada en el precio a los usuarios, al final no cree que los precios impacten fuertemente en los bolsillos de la ciudadanía.

El especialista recordó que estas empresas buscarán seguir marcando diferencia en cuanto a competitividad, calidad de servicio y precio, por lo que de igualar sus condiciones a las del resto, incluidos, por ejemplo, taxis convencionales, podrían perder usuarios.

En el caso de la plataforma Airbnb, utilizada para la renta de hospedaje, César Valenzuela reconoció que estas se han convertido en una especia de competencia desleal para el sector hotelero, pues hay quienes han optado por la habilitación de viviendas para rentarlas por día, pero al ofrecer bajos precios y no pagar un peso de impuestos han ido desplazando a los empresarios hoteleros.

Por su parte, Jaime Jiménez, economista y académico de la UAS, ve positivo la aplicación de estos impuestos, pues considera que con ello el Gobierno federal elevará su base tributaria, pero añadió que el problema sería que los impuestos finalmente no fueran enterados por las empresas ante el SAT.

Impuestos por servicios digitales

En cuanto a la recaudación del IVA por servicios de contenido digital (servicios intangibles), la SHCP propone que no sea aplicable a todas las plataformas digitales, sino exclusivamente a una categoría de servicios que generalmente son de consumo final para las personas y los hogares, como la descarga o el acceso a imágenes, películas, texto, información, video, audio, música, juegos, incluyendo los de azar, así como otros contenidos multimedia, ambientes multijugador, la obtención de tonos móviles, la visualización de noticias en línea, información sobre tráfico, pronósticos meteorológicos y estadísticas.

Un ejemplo serían los servicios de transmisión de audio o video para ver películas o escuchar música, entre otros.

También abarca los servicios digitales de clubes en línea y páginas de citas, el almacenamiento de datos, así como los de enseñanza a distancia o de exámenes o ejercicios.

La idea es que cumplan con las obligaciones de registrarse en un padrón simplificado ante el SAT, ofertar y cobrar en el precio de sus servicios el IVA, proveer información al SAT sobre el número de operaciones realizadas y el registro actualizado de clientes en el país, así como calcular, retener y enterar mensualmente el IVA correspondiente a las importaciones de contenido digital.

[Con información de El Universal]

Cero privilegios pide AMLO en impuestos

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es tiempo de que los contribuyentes actuemos de manera responsable y que no haya privilegios en el pago de impuestos: «Yo lo que quiero es que todos actuemos de manera responsable y que no haya privilegios, porque no es justo que las grandes empresas y bancos no pague impuestos y todos los ciudadanos estamos obligados a hacerlo», aseguró en su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

El Universal dio a conocer que la directora del SAT, Margarita Ríos-Fajart, expuso que ve con buenos ojos que en el Paquete Económico 2020 se agreguen nuevos candados para evitar la evasión y la defraudación fiscal, y con ello lograr ingresos tributarios por 3.5 billones de pesos. En ese sentido, el mandatario dijo que están dispuestos a analizar la propuesta del Consejo Coordinador Empresarial que plantea el pago de intereses por retardo en devolución de impuestos.

No hay nuevos impuestos

El secretario de Hacienda aclaró que la miscelánea fiscal no tendrá nuevos impuestos digitales, solo instrumentos para hacer la retención de los impuestos asociados a ellos.

Contra la evasión

Con la finalidad de combatir la evasión y fortalecer la recaudación, la federación continuará en la misma ruta iniciada en mayo de no otorgar condonaciones ni eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios a contribuyentes o deudores fiscales.

Outsourcing

Hacienda propone la obligación a las empresas contratantes de servicios de subcontratación laboral de retener y enterar el IVA causado en la contratación de esos servicios. Lo anterior porque han detectado que algunas empresas subcontratadas no cumplen con el entero IVA, a pesar de que las empresas contratantes sí acreditan el impuesto.