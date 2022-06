¿Desempleado? Segob ofrece trabajo con salario de 33 mil pesos

¿Te encuentras desempleado? Si es tu caso o deseas abandonar tu actual empleo, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó a través del Diario Oficial de la Federación (DOF) de la disponibilidad de una vacante en la Ciudad de México como subdirector (a) de atención a casos ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). El salario es de 33 mil 778 pesos mensuales.

Entre las funciones del puesto están la conformación de informes sobre los trabajos de seguimiento y atención de casos y las consecuentes acciones gubernamentales tomadas en materia derechos humanos ante la CIDH, órgano de los Organización de Estados Americanos (OEA).

El candidato, además, deberá ser capaz de coordinar la participación de la sociedad civil organizada en los distintos comités que permitan establecer el diálogo e intercambio de ideas en materia de derechos humanos con los gobiernos de turno.

Perfil y requisitos legales de los aspirantes

Los perfiles solicitados son egresados de las carreras Ciencias Políticas y Administración Pública, Relaciones Internacionales, Derecho, Sociología o afines y un mínimo de 3 años de experiencia en las áreas de Derecho y Legislación nacionales o la administración pública.

Los requisitos legales son: contar con nacionalidad mexicana en pleno ejercicio de sus derechos o, en caso de ser extranjero, que su situación migratoria le permita desarrollar las funciones ya señaladas, no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso, no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto y, por supuesto, no estar inhabilitado para el servicio público o algún otro impedimento legal.

Proceso de selección

Los aspirantes a hacerse con la vacante tienen hasta el 7 de junio para registrar su postulación en la dirección web: ww.trabajen.gob.mx, donde también se puede consultar la convocatoria al completo y el proceso del concurso.