Día 5 de mayo ¿Este será día de asueto? ¿Cuánto deben pagarme si trabajo?

A pocos días de inicial el mes de mayo y a sabiendas que este 1 de mayo Día del Trabajo cae en domingo y no será movido por las autoridades para celebrar día de asueto, una de las preguntas más recurrentes por parte de los empleados, es saber si el próximo Día 5 de mayo en donde se conmemora La Batalla de Puebla, será descanso o se trabajará con normalidad.

Hace apenas una semana entraron los estudiantes de nuevo a la escuela, esto después de dos semanas de vacaciones por la Semana Santa y de Pascua, en medio de eso, finalizó el mes de abril y ahora mayo está por comenzar, por lo que seguramente estás pensando en cuando será el próximo puente, es por eso que te diremos si el próximo 5 de mayo será día de descanso.

De acuerdo a la información oficial compartida por la Secretaría de Educación Pública (SEP), los estudiantes de educación básica tendrán pocos puentes, siendo solamente dos días en donde los niños y adolescentes tendrán descanso, entre los que se resalta:

Te puede interesar: Celebran Día del Niño a pequeños con cáncer en el Hospital Pediátrico de Sinaloa

Jueves 5 de mayo

Suspensión de labores docentes por la conmemoración de la Batalla de Puebla.

Viernes 27 de mayo

Suspensión de clases por la realización de Consejo Técnico Escolar.

Además, existen dos fechas que no son oficiales, pero que algunas escuelas toman como día de descanso, la suspensión de labores que no es oficial son el 10 de mayo por la celebración del Día de la Madres y el 15 de mayo, por el festejo de la Conmemoración del Día del Maestro.

Cabe resaltar que el único día de descanso obligatorio que se encuentra marcado dentro del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), durante el mes de mayo, es el domingo 1 de mayo, por motivo del Día de Trabajo.

Es por eso que en caso de que tu empresa no te de descanso el día 5 de mayo, tienes que saber que esta fecha no es obligatoria por la LFT, por lo que deberás presentarte a trabajar como una fecha normal y con un pago como cualquier día del año que no es feriado.

Te puede interesar: Aprueban otorgar apoyo a 20 asociaciones en Ahome

Y si bien este día está marcado en la LFT por ser domingo, muchos trabajadores gozarán de este desasno sin que haya puente o se pase para el lunes siguiente. Sin embargo, algunas empresas pueden recorrer la fecha para que sus empleados tomen descanso, en caso de que así sea, aprovecha el fin de semana.