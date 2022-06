Día del Padre 2022: ¿Es feriado o debo trabajarlo y cómo se paga?

Este fin de semana se celebra un evento que año con año Conmemora la participación de los padres dentro de los entornos familiares, el próximo domingo 19 de junio se celebra en el país el Día del Padre, por lo que muchos ya se van preparando para los gastos que se presentan en este día.

Debido a que es un día reconocido en todo el país, una de las preguntas más comunes es saber si ese día se trabaja o es un día feriado con pago doble, por lo que aquí te explicaremos cómo funciona ese día.

El primer Día del Padre se celebró en 1910 y durante la década de 1920 el festejo perdió mucha relevancia; fue hasta 1966 cuando el presidente Lyndon B. Johnson declaró el tercer domingo de junio como el día para festejar a los papás.

En nuestro país, la primera vez que se celebró el Día del Padre fue durante el año 1972, mismo año en que se estableció que se festejaría cada tercer domingo del mes.

Es muy importante que sepas que en México esta festividad no forma parte de los días festivos oficiales y de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, no estipula que sea de descanso obligatorio en los centros de trabajo, por lo que este no debe pagarse doble por si te toca trabajar.

Según el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, ni el día de las madres ni del padre son días de asueto oficial, por lo que no son feriado obligatorio.

Te recomendamos leer:

Asimismo, destacan que tampoco se recorre al lunes cómo funciona en muchas celebraciones, por lo que las labores escolares, académicas y administrativas se mantienen con normalidad para los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad.

Aunque sí debemos destacar que el próximo viernes 17 de junio no hay clases en el nivel básico, pues este día los maestros y maestros realizan la descarga administrativa correspondiente a la última parte del ciclo escolar.