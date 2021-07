Diálogo de Alto Nivel entre México y USA será en septiembre: Tatiana Clouthier

México.- La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, dio a conocer que el próximo mes de septiembre se realizará el Dialogo de Alto Nivel (DEAN) entre el gobierno mexicano y el de Estados Unidos.

Cabe mencionar que el DEAN nació el 20 de septiembre de 2013, teniendo como objetivo promover más eficientemente las relaciones y estrategias comerciales entre ambas naciones fronterizas.

En conferencia de prensa desde USA, Clouthier Carrillo informó que una de las cosas que establecieron en la visita de trabajo que llevó a cabo el grupo mexicano con representantes del gobierno, legisladores y el sector privado del país norteamericano fue establecer la fecha para efectuar el DEAN.

En este sentido, la funcionaria destacó que ya se encuentran trabajando en cómo participarán y los mecanismos en los que se llevará a cabo la herramienta fomentadora de la relación comercial bilateral.

Por otra parte, la titular de la Secretaría de Economía (SE) reveló que , en el transcurso de los encuentros que tuvo con servidores públicos estadounidenses, convinieron en trabajar en las cadenas de suministro de los dos países, así como un acuerdo de trabajo relacionado al tema de semiconductores.

Clouthier señaló que algunos de los legisladores del gobierno de Joe Biden "creen que no tenemos o que no han sido lo suficientemente fuertes en comunicar los beneficios que ha traído a Estados Unidos el T-MEC", no obstante, sostuvo que la comitiva mexicana expuso cómo va el tema en México para demostrar que sí existe sustento en ello.

