Donald Trump pide boicotear a la MLB, Coca Cola y otras empresas

Estados Unidos.- El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump pidió este fin de semana boicotear a las Grandes Ligas de Béisbol y otras empresas como Coca-Cola, JPMorgan Chanse, ViacomCBS, Delta Airlines, Citigroup, Cisco, UPS y Merck sin embargo no ha mencionado los motivos por los cuales eligió esas empresas en especial.

Así mismo mencionó que la medida es para seguir el ejemplo de los "demócratas radicales de la izquierda" quienes boicotean a quienes los ofendes.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

A través de un comunicado del grupo Save America encargado de la recaudación de fondos para su campaña, Trump aseguró que los republicanos y conservadores pueden hacer el mismo truco sucio que los demócratas hacía las empresas, sin embargo, su discurso se refería a las elecciones, de las que al respecto mencionó, "los demócratas arreglaron y robaron" el proceso de noviembre de 2020, y "boicotearon y asustaron a empresas hasta la sumisión".

Leer más: Delta Air Lines cancela 100 vuelos este domingo por falta de personal

"No vuelven a comprar sus productos si no ceden", mencionó Trump y pidió no dejar a ala izquierda radical destruya a los Estados Unidos, “No queremos una nación socialista", finalizó.

Desde que las redes sociales del exmandatario fueron suspendidas por violar políticas de las empresas al difundir mensajes que incitaban a la violencia, Trump se ha dedicado a informar a sus simpatizantes a través de comunicados.

Pese a que se habla de su regreso a la red, su veto fue realizado luego de que el 6 de enero del 2021 seguidores de Trump tomaron el Capitolio con la intención de evitar que Joe Biden obtuviera la victoria de las elecciones, pese al asalto, Biden fue certificado como ganador.