Dónde puedo sacar una tarjeta de crédito sin historial crediticio

Si bien es cierto que las tarjetas de crédito pueden endeudarnos de por vida, en realidad esto ocurre sólo si uno las usa de forma irresponsable. Sin embargo, esto ha provocado que muchos sientan miedo o desconfianza de obtener una tarjeta de crédito, lo que, a su vez, les ocasiona problemas para pedir un crédito una vez que quieren adquirir una propiedad, como casa o auto.

Por eso, muchas veces se recomienda tener una tarjeta de crédito, para así ir haciendo historial crediticio, de esta manera, nos volvemos aptos para recibir préstamos por parte del banco o de otras instituciones de gobierno. Sin embargo, si para obtener crédito necesitamos historial crediticio, ¿cómo conseguirlo por primera vez?

Las tarjetas de crédito no se otorgan a cualquiera, los bancos buscan perfiles, y ofrecen plásticos con distintos límites crediticios, que responden a nuestro historial en el buró de crédito o a cuánto ganamos, una vez que tenemos un trabajo formal y una cuenta de nómina.

Tarjetas de crédito que no piden historial crediticio

No tordas las tarjetas de crédito piden obligatoriamente historial crediticio, hay distintos bancos que cuentan con opciones ideales para ser tu primera tarjeta de crédito. No obstante, esto no significa que emitan tarjetas de crédito sin tener otros criterios que les permitan saber cuánto pueden ofrecerte, que sea acorde a tus posibilidades económicas.

Las opciones para conseguir tu primera tarjeta de crédito sin historial crediticio son:

En tu banco, con cuenta de ahorro o nómina

Si tienes ya una cuenta de nómina o ahorro, es mucho más fácil que el banco en donde tengas tu cuenta te aprueba una tarjeta de crédito, ya que puede conocer el manejo que llevas en la de débito, y saber cuánto crédito ofrecerte. Acércate a tu institución bancaria para saber sus planes y requisitos.

En una tienda departamental

Tiendas departamentales como Coppel, o de ropa, como C&A, suelen ofrecer tarjetas de crédito para sus productos, lo mejor es que no se requiere anualidad en la mayoría de los casos, y como es para una tienda nada más, puedes generar historial crediticio de forma sencilla y segura.

Hay que recordar que una tarjeta de crédito no es como una de débito. El crédito se refiere a una especie de préstamo, que debe liquidarse mes con mes, si no se quiere generar intereses que hagan crecer la deuda. Las tarjetas de crédito tienen un mínimo y un máximo, y es importante conocerlo para así usarlas con responsabilidad.