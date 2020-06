Economía después del COVID-19

Sinaloa.- Apoyarse en las nuevas plataformas que ofrecen las tecnologías de la información, así como una inyección de recursos por parte de los Gobiernos estatal y federal, contribuirá a la reapertura (no tanto a la reactivación) de los negocios formales en la entidad, manifestaron ayer la diputada local priista Mónica López Hernández (presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico en el Congreso local), el diputado local morenista Marco Antonio Zazueta y el economista y profesor César Miguel Valenzuela, durante la mesa de análisis titulada «Sinaloa: economía después del coronavirus» [transmitida en vivo por EL DEBATE y disponible en el enlace bit.ly/3eCGpRF].

En este sentido, la militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) rec o que las empresas vuelvan a crecer, ya que además del pago a los empleados, los impuestos y los servicios seguirán a la orden del día.

Los reajustes de las empresas

Para el legislador de Morena Marco Zazueta Zazueta, presidente de la Comisión de Fiscalización en el Congreso, algunas empresas no se recuperarán, incluso «cerrarán la cortina definitivamente», fenómeno que se ha visto en otras latitudes. Cada propietario de empresa tendrá que hacer sus reajustes o reingenierías que les permita tener utilidad: disminuyendo gastos, mejorando costos, reduciendo plantilla».

Igualmente, el economista César Miguel Valenzuela advirtió que el empresariado detecta una menor afluencia de clientes, ya que temen contagiarse de COVID-19 y porque muchas personas se quedaron sin ingresos o sin ahorros: «Prácticamente, la gente está sobreviviendo, la gente tiene que pensar dos veces antes de gastar porque no se sabe qué es lo que pasará más adelante. Las perspectivas no son nada halagüeñas.

Estamos en una situación muy difícil, porque ya traíamos una caída del producto interno bruto (PIB) que no es atribuible al COVID-19, esto ya lo traíamos desde el año pasado».

En última instancia, el profesor pidió sensibilidad a los representantes hacia el sector productivo.

Mónica López Hernández/Diputada local del PRI

Buscar nuevas plataformas

La nueva normalidad impedirá que las actividades cotidianas de consumo se lleven a cabo como sucedía antes, es por ello que los empresarios deberán aproximarse a nuevas herramientas que les permitan hacer negocios, principalmente en internet o soluciones que utilicen aplicaciones celulares, abundó la legisladora: «Las plataformas electrónicas están convirtiendo en la forma en la que la gente compra». El reto —aclaró— será integrar a los pequeños establecimientos a este tipo de mecánicas, ya que son los más vulnerables.

Comunicación

«Desde la Comisión de Desarrollo Económico hemos estado en comunicación muy constante con la mayoría de las cámaras empresariales, sobre todo con el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (Codesin), donde se ha generado este diálogo para ir delimitando las posibles estrategias a desarrollar desde la banca o desde el mismo Gobierno para que vuelvan a tener solvencia. Hoy más que nunca este trabajo se tiene que hacer en acuerdo desde el Congreso y de los organismos de la iniciativa privada».

Competitividad

«El flujo comercial que se genera entre los tres países es de 600 mil millones de dólares, en esta parte Sinaloa sale ganando porque tenemos un superávit comercial, lo que quiere decir que vendemos más de lo que compramos. Con la entrada del T-MEC, lo que ayudará es en inversión, sobre las ventajas competitivas que tenemos en el estado, para que el flujo comercial venga y detone aun más las inversiones en el estado. Se debe hacer un diagnóstico de los elementos que pueden ser competitivos en cada uno de los municipios».

Analizar

«El emprendimiento trae ventajas para la economía en todos los momentos. Sinceramente, hoy estamos en rubros que están presentando pérdidas importantes; hay muchos que tienen ganancias estratosféricas. Esto siempre da margen para que el emprendimiento encuentre las áreas de oportunidad que permitan generar rentabilidad. Siempre es buen momento para emprender, siempre y cuando se generen los diagnósticos que permitan caminar con pasos firmes. Todo es cuestión de analizar la idea de emprendimiento».

Marco Antonio Zazueta/Diputado local de Morena

Inyección de recursos

«Necesitamos hacer algo en el estado, en la Secretaría de Economía, para ver cómo se les apoya. Hay por ahí un excedente de más de 800 millones de pesos que no están en el presupuesto de la Ley de Ingresos estatal porque estos recursos llegaron de la federación, y yo creo que por ahí se pudiera transitar en dar algunos créditos o apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas para poder que ellos puedan salir y reactivar nuevamente su negocio, midiendo su nueva realidad, para ver hasta dónde les alcanza».

Transparencia

«Desde la Comisión de Fiscalización hemos sido muy estrictos, hemos mandado oficios a todos los municipios, al mismo Poder Ejecutivo, para que se transparenten todos los recursos que se están destinando para el término de la pandemia del COVID-19. Posteriormente, ya cuando se vengan las mesas de trabajo, veremos si podemos emplear un apartado para ver cómo se aplicaron los recursos que ahorita los Gobiernos están quitando de otras partes para aplicarlo y asignarlo al tema de la pandemia. Queremos transparencia».

Oportunidad como proveedor

«En este momento en el que la relación entre Estados Unidos y China es de una confrontación, a México le resulta particularmente importante. Nuestro país se está convirtiendo en una alternativa para sustituir al país asiático como proveedor de bienes. México ya se convirtió en el segundo proveedor de Estados Unidos, desplazando ya a China. Con el T-MEC, a México le seguirá facilitando la atracción de inversión extranjera estadounidense, pero también de los países más desarrollados. Lo veo como un área de oportunidad».

Cambiar giro

«De momento, la recomendación para los emprendedores es buscar el negocio que sea más rentable. Por ejemplo, las grandes empresas están con dificultades para llevar a cabo sus negocios. He hablado con amigos que cambiaron sus giros comerciales, esto mientras pasa la crisis, ya que sus fuentes de ingreso no se les están dando. Es bueno emprender, siempre y cuando se tenga en consideración la realidad que estamos atendiendo ahorita. No sabemos siquiera que los negocios de muchos años van a sobrevivir».

César Miguel Valenzuela/Docente y economista

Reapertura, no reactivación

«En el tema de Sinaloa, yo le llamaría la reapertura, ya que la reactivación es cuando la economía está empezando un ritmo de crecimiento, no nada más de reabrir los establecimientos comerciales o que las empresas empiecen a funcionar. En el caso de Sinaloa, tenemos la ventaja de que la pandemia empezó a mitad de la primavera, justo cuando empezaba la trilla del maíz, lo cual en la zona centro y centro norte del estado implica una derrama económica que está determinada por el ritmo de liquidación de las cosechas agrícolas».

Bienvenidas todas las alternativas

«En la actualidad, todo lo que pueda mejorarse, ayuda, pero yo lo pondría en términos de lo inmediato, lo que se tiene que hacer ya. Mencionar que el presidente del Colegio de Economistas de Sinaloa, Leobardo Diez-Martínez Guzmán, pone a disposición de las autoridades la participación de los miembros del Colegio para poder elaborar |lo más pronto posible un programa para la reapertura. Lo importante es diseñar una política pública. Nos hace falta definir una política económica».

Sin impacto en Sinaloa

«El T-MEC trae un serie de adecuaciones que no necesariamente están en beneficio de nuestro país. En términos agropecuarios, en la agricultura, hay una serie de situaciones que ponen en desventaja a los horticultores, particularmente. En el apartado de la industria, en Sinaloa no es relevante, únicamente lo sería en el tema de los arneses automotrices, pero es muy pequeña en otros estados; lo que se hace es manejar el tema de las certificaciones, tanto en la educación, como en las empresas».

Sies

«Las empresas que están sobreviviendo son aquellas que están digitalizadas, por ejemplo en el ámbito de las redes sociales o localizables por medio de internet, o aquellas con procesos que les permitieron hacer una reingeniería oportuna. Además, es importante el nivel de bancarización: si las personas están evitando salir, es lógico que se hagan pagos a distancias, es algo lógico, pero todavía hay empresas que se resisten a estos cambios. Se tiene que pensar ya no en actividades tradicionales, ya no en actividades masivas, como bares o restaurantes».

