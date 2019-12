Economía moral, un término alejado de la realidad: expertos

México.- La economía moral es otra alternativa con la que un país puede generar crecimiento económico con justicia, en donde la riqueza no se acumule nada más en unas cuantas manos.

Así lo señala el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador: «Tiene que haber más igualdad, una distribución más equitativa, más justa, de la riqueza que se produce en México; distribuir el fruto del trabajo de los mexicanos con justicia. Y hacia allá vamos, y vamos muy bien», destacó el mandatario cuando presentó su nuevo libro: Hacia una economía moral.

El término ha despertado opiniones diversas en un panorama en el que, incluso, Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, reconoció que, aunque México no se encuentra en recesión económica, el país se dirige hacia ese escenario.

Economistas entrevistados por EL DEBATE destacaron que si bien el libro del presidente no se basa en elementos que puedan ser aplicados en Gobiernos, de tomarse en cuenta dicha alternativa, se corre el riesgo de un sesgo peligroso.

Economía moral en tiempos modernos

Daniel Jaffet León Chávez, economista por la Universidad Autónoma Metropolitana, explicó a EL DEBATE que, en la actualidad, es casi imposible que los Gobiernos puedan guiarse exactamente desde el precepto de la economía moral.

Libro "Hacia una economía moral ". Foto: Cortesía

Sostuvo que la economía basada en principios éticos no puede ser eficiente debido a que atribuye la repartición de los recursos escasos a la sociedad de una forma subjetiva, no objetiva, en donde los principios éticos no siempre pueden ser los más eficientes, sobre todo porque no son universales, y la eficiencia es dar a las personas que más lo necesitan de una forma más flexible: «Si un gobernante empieza a hacer sus políticas económicas, sus transferencias, sus programas sociales, con base en sus principios morales y éticos, estarían en un sesgo muy peligroso» aseveró.

Explicó que el término aplicado al libro del presidente de México es ambiguo y pudiera remitirse a otras áreas de la ciencia económica, una de ellas, y la más cercana, es la filosofía de la economía o economía filosófica: «Es una disciplina que se encarga de estudiar los agentes económicos desde una perspectiva ética y desde una perspectiva filosófica, atribuyendo a ello cuestionamientos desde una vertiente filosófica y que atiende a cuestiones más allá de las matemáticas, de macroeconomía y microeconomía, y esos cuestionamientos se abocan al por qué del comportamiento de la gente», expuso.

Este término —indicó— ya había sido utilizado por otras personas e investigadores, como el caso de Edward Palmer Thompson, en 1979.

El libro del presidente, según opinó Daniel Jaffet León Chávez, economista por la Universidad Autónoma Metropolitana, es una propuesta de opinión que se puede leer para conocer cuál es su postura respecto al planteamiento económico: «Yo creo que a eso se limita, debido a que no puede ser implementado, no tiene factibilidad, no se rige más que en argumentaciones que no son respaldadas por datos duros o cosas que puedan tener un sustento real», dijo.

Expectativas distintas

Para Jaime Jiménez Santos, académico y economista de la Universidad Autónoma de Sinaloa, lo que el presidente buscaría dar a conocer en su libro, como lo muestra en los primeros dos capítulos, es una alternativa al modelo económico neoliberal, mismo que ha sido muy criticado, porque —indicó— ha fallado en la promesa de generar más desarrollo y en muchos de los casos lo que ha incrementado son brechas, las disimetrías y desigualdades en el mundo: «Su libro yo creo que lo que trata de resolver es la propuesta de Gobierno que él tiene, sus programas de Gobierno para implementar, pero con un alto contenido de valores morales, donde la economía busca el bienestar colectivo y no el lucro personal, la ganancia excesiva», sostuvo.

Socialismo y comunismo

No obstante, explicó que no hay en la historia una incidencia científica que revele que en realidad es un modelo para implementar en una economía y tampoco se ha utilizado en otros Gobiernos.

Explicó que Adam Smith, economista y filósofo escocés, considerado uno de los mayores exponentes de la economía clásica y de la filosofía de la economía, mencionaba que la economía debería contar con características de valores morales para evitar la riqueza inexplicable y acumulativa, y, por su parte, consideró que el término se acerca a lo colectivo y a lo que algunas personas jactan de comunismo: «Pero el comunismo no es otra cosa que buscar el bien común, sus propias palabras lo dicen; sin embargo, el comunismo no ha sido implementado, hemos llegado al socialismo, como Cuba, la Unión Soviética en aquel tiempo, pero no hemos llegado al desarrollo de la sociedad donde la economía moral sea la base o el eje del desarrollo».

Al respecto, Daniel Jaffet León Chávez agregó que, en lugar de alternativas como la economía moral, es más conveniente implementar políticas económicas con base en la realidad, en estudios matemáticos, en demografía, encuestas y estadísticas.

Economía actual en el país

Hace unos día, el Inegi informó que la economía mexicana estuvo en recesión técnica entre finales del 2018 y la primera mitad del 2019, luego de corregir su serie de datos del producto interno bruto (PIB).

La institución reportó que la economía mexicana presentó una tasa nula de crecimiento en el tercer trimestre del 2019 en relación con el trimestre inmediato anterior, tras descontar la inflación y la estacionalidad.

Sin embargo, el Inegi modificó su serie de datos anteriores y señaló que el PIB se contrajo 0.1 por cinto tanto en el segundo como en el primer trimestre del 2019, al igual que en el cuarto periodo del 2018. Se trata de tres trimestres consecutivos de retrocesos, lo que confirma que la economía nacional cayó en recesión técnica por primera vez desde la crisis internacional del 2009.

Obra: Promociona la venta del libro en su página oficial

Durante la conferencia matutina del 19 de noviembre, el presidente mostró su nuevo libro. Como ocurre en otras conferencias, la información fue publicada en su página oficial [https://bit.ly/2rp5qw3].

En esta ocasión fue acompañada de enlaces que muestran la manera directa de adquirir el libro. De portada roja y con su imagen al centro, el escrito tiene un costo de 214 pesos, por 192 páginas.

Así se describe...

La reseña del libro señala lo siguiente: «”Tenemos la certeza de que los principios éticos y vanguardistas de nuestro pueblo son las claves del nuevo pacto social y del modelo de desarrollo para el México que está renaciendo tras la larga y oscura noche del neoliberalismo”.

Este libro permite entender con claridad la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de una economía nacional basada en la prosperidad general de la población y la reestructuración de los organismos, las instituciones y, sobre todo, las prácticas políticas y sociales para servir al bien común y propiciar un verdadero Estado de bienestar».