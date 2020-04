Economistas ven imposible que el Estado maneje las afores

Sinaloa, México.- La iniciativa presentada por el diputado morenista Edelmiro Santiago Santos, que busca o pretende que el Estado mexicano maneje los fondos de ahorro para el retiro de los trabajadores, representa un sinsentido, manifestaron los expertos en políticas monetarias Leobardo Díez-Martínez Guzmán, presidente del Colegio de Economistas del Estado de Sinaloa, y Jaffet León Chávez.

Sin embargo, de acuerdo con el también economista y profesor de la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), Jorge Sánchez Sandoval, la propuesta representa una oportunidad para replantear el sistema de ahorro para el retiro en la república mexicana, ya que las generaciones próximas a retirarse con el sistema vigente de afores (en curso desde 1997) percibirían cantidades muy bajas, mismas que no les permitirán tener un nivel de vida óptimo, abundó Sánchez Sandoval.

Cabe recordar que el 21 de abril —de acuerdo con la nota originalmente publicada por EL DEBATE en bit.ly/3bvzOa7)—, el legislador Edelmiro Santiago Santos Díaz externó en tribuna el proyecto de decreto.

Mejores mecanismos de captación

«La Cuarta Transformación tiene el deber de velar por los mejores beneficios para la población mexicana en general. Hablando de los trabajadores, pondera sobre los sistemas del ahorro para el retiro, para que sea el Estado quien administre sus recursos, disminuyendo la tasa de comisiones, inyectando esas cantidades no pagadas en comisiones a su ahorro, lo cual aumenta la tasa de intereses ganados y generados, lo que se traduce en un ahorro e inversión más robusta que podrá utilizarse durante su retiro», proclamó Santos.

Esta situación abona a un clima de incertidumbre, sostuvo Jaffet León, ya que el mercado de afores es abierto en México, disperso en once marcas distintas, mismas que verían riesgoso que repentinamente el Gobierno federal decida concentrarlas: «Con la implementación de esta propuesta de ley, se busca que el Banco del Bienestar sea el único administrador de las sociedades de inversión de fondos para el retiro (siefores)».

Así, conforme el especialista, al reducir el cobro de comisiones al mínimo, o desaparecerlas, se pretendería un mayor ahorro para el trabajador. No obstante, estos dineros no constituirían una cifra tan relevante:

En realidad, no es tan significativo, no quiere decir que los ahorros para el trabajador se vayan a convertir en un monto digno para su retiro».

En segunda instancia, reconoció que este no es un buen presagio para la inversión privada: «Esta reforma no sería suficiente para resolver el hecho de que las personas mayores se están jubilando con cantidades muy bajas, es preocupante. El sistema de afores tiene un defecto en el mecanismo de ahorro, las aportaciones, que por ley son mínimas, para que los trabajadores al final puedan alcanzar un mínimo necesario para retirarse, pero no es suficiente, el problema es cómo se captan los recursos de la nómina del trabajador en la economía formal para generar su ahorro en el largo plazo. Esta reforma como se presenta es insuficiente e innecesaria».

En suma, el problema esencial para el economista Jaffet León radica en la precarización laboral en México: «Hay que trabajar en el aumento del ingreso promedio del trabajador mexicano, programas de educación continuo para que los empleados sean mejor remunerados, creación de carreras con los perfiles que la inversión extranjera busca, enseñar competencias específicas, desarrollar capital humano en logística, mecatrónica, pensamientos a largo plazo, relacionado con la calidad del trabajo y de los ingresos».

Buena idea

Por su parte, Jorge Sánchez Sandoval recalcó que las afores, tal y como fueron concebidas en 1997, «constituyen un fracaso». Ejemplificó que en naciones como Chile se evidenció recientemente un descontento con el modelo.

En México, las jubilaciones de las futuras generaciones serán para que vivan en la pobreza. Las cantidades que están ahorrando son insuficientes para que la gente pueda vivir».

Dentro de estas opciones o posibles escenarios para el panorama vigente, Sánchez Sandoval invitó a los legisladores para revisar el monto aportado por los trabajadores, o las particiones que el sector patronal y el gubernamental desembolsan en las mismas.

«Esta propuesta es sobre el manejo de la cuenta. Algunos críticos dicen que el dinero podría ser para la deuda pública, pero ya sucede. Están pensando en solucionar el futuro de millones de personas, porque representará un desembolso muy grande. Para mí, no sería una mala idea, siempre y cuando se haga con responsabilidad».

Falta de tiempo político

En este orden de ideas, el economista Leobardo Díez-Martínez determinó que la administración de las afores por parte de una única entidad generaría un monopolio sin precedentes, y que los montos de ahorro de la actualidad no se relacionan con el ente que los administra, por lo que el cambio hacia el nivel público no aportaría nada:

Las comisiones de las afores se han venido reduciendo, y aunque fueran cero, que una entidad pública fuera excelente administradora no cobrara nada, el porcentaje de aportación sigue siendo muy pequeño».

Incluso, en vista de la crisis sanitaria, Díez-Martínez Guzmán precisó que la bancada morenista «no pudo encontrar un mejor momento», de lo contrario las finanzas públicas correrán peligro y en un instante dado el Estado buscaría recursos fiscales:

«Está ya muy estudiado, está muy claro, el problema es buscar el momento oportuno. Se requiere que las aportaciones sean mayores para que en el momento en el que se retire el trabajador sea una cantidad digna. El punto central siempre es el mismo: el dinero. Tendría que ser un aumento de entre el 30 y el 50 por ciento de las aportaciones, el chiste es a quien le va a tocar, hay que ver cómo se reparte, el monto es una cuestión técnica», finalizó.

Suspensión de garantías

Instan a legisladores a actuar como representantes del pueblo

La iniciativa de la diputada morenista Lorenia Valles, que pretende reformar los artículos 29 y 65 de la Constitución mexicana (también presentada en la sesión del 21 de abril del 2020), referente a la suspensión de los derechos individuales en situaciones climatológicas o generadas por el ser humano, pretende que los diputados y los senadores actúen en relación con su partido político, expuso el abogado constitucionalista Juan de Dios Lizárraga Motta:

«Aun y cuando estoy consciente de que eso sería únicamente en caso de verdadera urgencia, me parece que no se cumpliría con la finalidad y el objetivo para el que fue concebido el poder legislativo, que es el de representar debidamente al pueblo».

Conminó a los diputados y diputadas a generar marcos legales efectivos y respetar la investidura otorgada en las urnas:

Es decir, de aceptar que todos los legisladores van a votar en el sentido que les indique su bancada, luego entonces ¿para qué queremos tantos legisladores? Con que haya uno de cada partido político, ya estaríamos bien representados».

En detalle, la iniciativa contemplaba que en casos de emergencia derivados de la presencia de una o varias amenazas naturales o antrópicas que impidan la reunión del Congreso o alguna de sus Cámaras y se requiere de aprobación y autorización de asuntos que constitucionalmente les correspondan, las juntas de coordinación política de ambas Cámaras reunidas podría hacerlo en un pleno de urgencia y obvia resolución convocado por parte de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados como reunión extraordinaria, y durará el tiempo necesario para el cumplimiento de sus fines.

