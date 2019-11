El avance de obras en la Refinería Dos Bocas

México.- Esta mañana en la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer los avances a la construcción de la refinería Dos Bocas, así como del nuevo aeropuerto internacional de Santa Lucía.

Respecto a la obra del Tren Maya, el mandatario mexicano anunció que hará una consulta ciudadana para verificar la aprobación en el proyecto y de este modo no se comenzará un proyecto que posteriormente tenga 'trabas'.

Lo vimos en el caso del aeropuerto: 140 amparos. Porque no querían que se construya el nuevo aeropuerto, no queremos que esto suceda en el caso del Tren Maya, porque si no no terminaríamos la obra en el sexenio, si hay sabotaje legal y sería lamentable