El billete de 100 pesos que ofertan hasta en 2 mil en internet; ¿qué tiene de especial?

México.- No es novedad que los billetes y monedas que forman parte de una colección especial lanzada por el Banco de México (Banxico), se conviertan rápidamente en piezas codiciadas por coleccionistas aficionados.

Es por esto que, con la llegada del nuevo billete de cien pesos, los coleccionadores de billetes y monedas buscan conseguirlos en internet a través de plataformas de compra y venta, llegando a pagar hasta 2 mil pesos por la particular pieza.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Cabe mencionar que, los billetes y monedas pueden elevar su valor numismático debido a sus características especiales e incluso por errores en su elaboración, aunque su valor nominal siga siendo el original.

Leer más: ¿Qué pasa si pago con un billete falso sin saberlo?

No obstante, en esta ocasión el billete de 100 pesos de Sor Juana Inés de la Cruz se está llegando a ofertar en tiendas de venta en línea, como mercado libre, ¡hasta en 2 mil pesos! Pero, ¿qué hace tan especial a este billete?

Nuevo billete de 100 pesos de Sor Juana

Este billete de 100 pesos fue lanzado el 12 de noviembre del 2020 y en su cara principal tiene el rostro de la poeta Sor Juana Inés de la Cruz, acompañado de un fragmento del patio principal del Antiguo Colegio de San Ildefonso.

Leer más: Todo lo que debes saber sobre el 50% de descuento que te hará el Infonavit por liquidar tu adeudo

Por la parte trasera, aparece el ecosistema de bosques templados con los árboles de pino, encino y oyamel, en la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, que es reconocida por la UNESCO como patrimonio natural de la humanidad.

Esta pieza con valor monetario fue reconocida como el billete bancario del año 2020 por The International Bank of Note Society (IBNS). Sin embargo, esta no es la razón por la que en mercado libre se oferta hasta en 2 mil pesos.

De acuerdo con el vendedor, el elevado costo de esta pieza se debe a que su número de serie es Ab 0666666. Y es que, regularmente, los billetes con número de serie Aa, Ab, Ac, son “pretendidos” porque son “rarezas coleccionables”, ya que son series muy cercanas a los primeros que se imprimieron.

Captura de pantalla

Preparan premio al Profesionista Lince en su segunda edición

Síguenos en