El ex campeón mundial de boxeo Mike Tyson gana 500 mil dólares por mes plantando mariguana

Estados Unidos.- El ex campeón mundial de boxeo, Mike Tyson, de 54 años de edad, gana 500 mil dólares cada mes por plantar mariguana.

El ex boxeador de peso pesado creó su propia empresa de plantación de mariguana en California, Estados Unidos, debido a que en ese lugar el cultivo y consumo de esta hierba es legal.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Debes de saber que el Tyson aprecia esta hierba como medicina desde hace más de 20 años y describió el efecto de la mariguana en sus lesiones a lo largo de su carrera profesional como boxeador en la cual tuvo 56 combates.

Leer más: El precio del dólar sube hoy martes 23 de febrero de 2021

El ex campeón reconoce y está agradecido con los efectos de la mariguana como medicina y como lo salvó supo que todo el mundo la necesitaba.

"Llevo más de 20 años luchando y mi cuerpo tiene mucho desgaste. Tuve dos cirugías y usé la mariguana para calmar mis nervios, y me quitaba el dolor. Antes me tenía con opiáceos, y me jodían la vida", dijo, Mike Tyson.

Las millonarias ganancias del ahora empresario estadounidense son de 500 mil dólares al mes, las empresas de Tyson se compone en dos diferentes: Tyson Holistic y Tyson Ranch.

Leer más: Nueva York abrirá sus cines el 5 de marzo por primera vez durante la pandemia

La primera invierte en empresas que trabajan con productos de cáñamo y Tyson Ranch consiste en productos derivados del cannabis.