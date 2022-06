"El gobierno y sistema de justicia es una vergüenza", Salinas Pliego 

CDMX.- El tercer hombre más rico de México, Ricardo Salinas Pliego, afirmó que el gobierno de México y el sistema de justicia "sale debiendo" a los mexicanos, además, consideró innecesario tener elecciones y tres poderes.

Así lo hizo en su cuenta de Twitter "@RicardoBSalinas", donde el dueño de TV Azteca compartió un video de hace 23 años en el cual criticó al sistema político de la República afirmando que "no hay autoridad".

El clip fue acompañado con la siguiente frase: "Lo dije, lo sostengo y lo vuelvo a decir. El gobierno y el sistema de justicia nos sale debiendo en grande a los Mexicanos. Es una vergüenza".

Durante las imágenes se escucha a Salinas Pliego decir lo siguiente: "¿Para qué pagamos impuestos ¿Para qué tenemos elecciones? ¿para qué tenemos tres poderes? ¿Para qué tanto gobierno cuando no hay autoridad?".

Esta no es la primera ocasión que el nacido en Monterrey, Nuevo León, critica al sistema de gobierno, en otras ocasiones ha usado la misma vía de comunicación para expresar que, según su consideración, el Estado no debe administrar empresas públicas porque no sabe cómo hacerlo. Ejemplificó con Pemex o CFE.

Además, dijo que las regulaciones gubernamentales no son funcionales, pues limitan las opciones de los emprendedores que están en busca de salir adelante honradamente.

El tema de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial fue tocado por el también dueño de Elektra en el video de nombre "CREATIVO #227 - RICARDO SALINAS PLIEGO", publicado en la cuenta de Youtube "Roberto Mtz", donde dijo que al menos los legisladores están de más en una sociedad tan conectada como la nuestra.

Te recomendamos leer:

Explicó que los diputados tenían la función de ir desde municipios y estados del país hasta la Ciudad de México (CDMX) y fungir como mensajeros de todo lo que sucedía en el panorama político federal, función que ahora tienen las redes sociales.