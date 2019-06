El joven empresario que llevó una probadita de México a Ecuador

México.- A sus 26 años de edad, Jean Carlos Mera Suquillo, originario de Manta, Ecuador, es un joven empresario que llevó a su país uno de los alimentos con más presencia en los hogares mexicanos: la tortilla de maíz.

Para compartir con sus compatriotas una probadita de México, creó su propio negocio dedicado a la venta de tortillas y totopos. Su historia es extraordinaria. En 2010 inició su aventura en los barcos, trabajando como operador de máquinas de buques pesqueros atuneros.

«Salí a los 18 años de mi casa en busca de sueños. Renuncié a mis estudios por un tiempo. Trabajé cinco años en el mundo de los barcos atuneros, después hice una pausa y una vez estable en mi ciudad retomé mis estudios. Pasaron dos, tres años y se me dificultó un poco la situación económica y retomé mi trabajo que era la pesca».

En uno de sus viajes llegó a tierra mexicana y permaneció en Mazatlán durante cuatro meses.

«En ese tiempo cogí el barco en la ciudad de Manta. Salimos a la faena y una vez que llenamos el barco, los dueños decidieron enviar la embarcación a Mazatlán. Estando ahí, el barco se quedó haciendo dique. Estuvimos entrando a reparaciones y estuvimos un buen tiempo, como cuatro meses, radicando en Mazatlán».

El primer día de echar andar la máquina, las tortillas no salieron como esperaba. Luego estaba lista.

El sabor de la tortilla mexicana

En una taquería de la Perla del Pacífico, mientras cenaba, nació uno de los proyectos más importantes de su vida.

«Yo tengo un gran amigo, el ingeniero Eladio Castro, lo conozco desde los 18 años, es una excelente persona y un profesor de la vida porque he aprendido muchas cosas de él. Una vez fuimos a cenar tacos sobre la avenida de El Valentinos, se llamaba taquería San Pablo, si no mal recuerdo. Nos sentamos a comer unos tacos al pastor, otros de carnitas y chorreadas. Y de repente se nos vino una idea a la mente: abrir una tortillería en Ecuador», narra emocionado.

Durante cuatro meses, cada fin de semana se dedicó a investigar y capacitarse para poder llevarse una de las herencias prehispánicas más importantes de México hasta Ecuador.

«Yo laboraba en la embarcación pero los fines de semana viajaba de Mazatlán a Culiacán para avanzar, porque queríamos una máquina que cumpliera con nuestras expectativas. Fui a seminarios, estuve en las instalaciones de la fábrica de Maseca viendo los nuevos productos, tipos de harinas nixtamalizadas y el proceso para elaborar las tortillas. Visité tortillerías mirando y preguntando fórmulas, procesos, gramajes y dimensiones. Visitamos Los Mochis, y mientras comíamos un ceviche nos sirvieron totopos y en ese momento dije: este será el producto boom en Manta, además de ingresar la tortilla poco a poco».

Encontró una máquina tortilladora de segunda mano en Culiacán y en ese momento empezó la magia.

«Como nos desempeñamos en la ingeniería mecánica, trabajamos con otro ingeniero, Carlos Villalobos. Él antes trabajaba con esta línea de maquinaria y fue un gran apoyo. Con su ayuda nos contactamos con una máquina de segunda y la estuvimos reparando. La adecuamos y la acondicionamos a como queríamos que trabajara en Ecuador. La máquina viene con un cocedor, un dispensador de harina, la batidora. Y para hacer totopos, construimos un deshidratador para quitar la humedad del producto y llevarlo a la freidora».

Y sus primeras tortillas fueron hechas en México.

«Cuando terminamos el proceso de reparar la máquina, tuvimos una parrillada y nosotros hicimos las tortillas por primera vez. Fue como la clausura de la reconstrucción de la máquina».

Producción

En la tortillería elaboran de 25 a 30 kilos de producto a la semana. El kilo de tortilla de mesa cuesta cuatro dólares y el kilo de totopos, seis.



Importar su máquina fue una travesía

La travesía para importar las máquinas desde Mazatlán hasta Guayaquil fue impresionante. En costos de maquinaria e importación invirtió cerca de 15 mil dólares.

«La máquina estaba en Culiacán, tuvimos que bajarla al puerto de Mazatlán y enviarla en un contenedor. Llegó a la ciudad de Guayaquil, a tres horas de Manta. Me tocó gestionar la llegada y el proceso de importación».

Una vez de regreso en su país, Jean Carlos buscó un lugar para instalar su empresa que nombró Alidema, cuyo significado es alimentos del maíz.

«Me tocó retornar a Ecuador porque como hice una pausa en mis estudios debía volver para retomarlos. Llegué a mi país a buscar un techo para poner las máquinas. Cuando importamos la máquina empecé en un cuartito de tres por tres como acostumbran en México, y con el transcurso de los días fuimos creciendo hasta tener unas mejores instalaciones.

Comenzamos a hacer logo para los totopos y las tortillas, y fuimos mejorando, vendiendo publicidad».

Su tortillería empezó a operar en octubre del 2018 y en poco tiempo las familias de Manta sucumbieron ante el exquisito sabor de la tortilla mexicana.

«Pusimos en marcha el proyecto y fue un sacrificio económico, de tiempo y dedicación. Apenas vamos iniciando, tenemos que introducir el producto en el mercado, tenemos que vender la tortilla en todo Ecuador. Queremos llevar la costumbre de la tortilla a Sudamérica».

Las tortillas de maíz no son comunes en Ecuador, únicamente quienes visitan restaurantes de comida mexicana pueden degustarlas.

«Solamente las personas que visitan los restaurantes mexicanos que hay en Ecuador conocen las tortillas de maíz. En México todos consumen tortillas, pero acá la gente come el chifle, bolón de verde y pan, harina de trigo. Pero eso no fue obstáculo, nos enfocamos en el producto que sabíamos sería un éxito: el totopo».

Logró posicionar sus productos

Y aunque posicionar uno de los cereales más ricos en la gastronomía mexicana en su ciudad natal parecía todo un reto, el joven empresario lo logró.

«Solo estuve cuatro meses en México y tener una tortillería fue todo un reto, como dicen: la experiencia hace al maestro. Para mí, que prácticamente soy el operador de las máquinas, no fue fácil al comienzo, no salían bien las tortillas y se quemaban. Tuve la gran ayuda del ingeniero mexicano Carlos Villalobos. Él estaba empapado en el tema, tuve su visita en febrero para dejar las máquinas instaladas y operando, haciendo un pequeño proceso para determinar en cuánto gramaje íbamos a tener la tortilla de mesa, de tacos y totopos».

El éxito de la tortilla de maíz ha hecho que Jean Carlos Mera Suquillo contrate personal

Alidema es todo un éxito en la ciudad de Manta, pero la meta es que sus tortillas y totopos de maíz se consuman en todo Ecuador.

«Mis productos son la tortilla de mesa, tortilla de taco y los totopos redondos y tringulares; y a futuro quiero elaborar las tostadas, vamos metiendo producto poco a poco. A mi gente le encantan los productos, en seis meses hemos estado elevando los kilos de maíz, hacemos de 25 a 30 kilos de producto a la semana gracias a Dios. El kilo de tortilla de mesa cuesta cuatro dólares y el kilo de totopos seis».

Jean Carlos agradece a su familia por ser parte de su gran sueño. «Mi familia siempre ha estado apoyándome. Antes de tomar esta iniciativa lo consulté con ellos porque era una gran inversión, y ellos están supercontentos, promocionan y publican los productos. Es un negocio familiar porque ellos también son parte de este sueño».

Gracias a un buen amigo que lo ayudó a cumplir su sueño, Jean Carlos pudo continuar sus estudios.

«Gracias a Dios, este negocio es lo que me sustenta y me permite continuar mis estudios»

«Cuando comencé a estudiar me quedé sin recursos y gracias a este negocio pude continuar. El ingeniero Eladio es mi compañero y socio de esta empresa y le agradezco profundamente todo su apoyo. En la actualidad la tortillería la operamos yo y otra persona que aprendió el oficio porque tenemos gran demanda y necesitamos más mano de obra».

El joven emprendedor anhela culminar sus estudios. Actualmente cursa el séptimo semestre de la carrera de Ingeniería Mecánica Naval en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.

«Mi área es la ingeniería mecánica naval, y mi negocio de la tortillería va de la mano. Me falta un año para culminar mis estudios y en ese tiempo quiero dejar posicionada mi empresa con gente capacitada. Mi trabajo fuerte es la línea de los barcos, este es un trabajo anexo, pero quiero que se expanda a todo Manabí y, por qué no, a todo Ecuador. Siempre me ha gustado concluir las metas. La meta este año es seguir expandiendo el producto. Queremos que toda la ciudad de Manta y todo Ecuador conozca nuestro producto», esta probadita de México en Ecuador.