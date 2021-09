El paquete económico 2022, visión de corto plazo en México

México.- Para el 2022 se prevé un crecimiento del producto interno bruto (PIB) del 4.1 por ciento, esto viene después del crecimiento por encima del 6 por ciento que se espera para 2021, el cual es impulsado principalmente por el sector externo, informó Adrián García Gómez, coordinador de Ingresos e Impuestos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria AC (CIEP) en su conferencia virtual “Implicaciones del paquete económico 2022”.

Señaló que este crecimiento económico para 2022 podría ser un poco optimista, además de que pudiera tener diversas implicaciones porque parte de la recaudación está relacionada con el crecimiento económico y si este fuera menor al que se está estimando podría afectar la cantidad de recursos disponibles para hacer política pública.

“Se habló mucho de la posibilidad de una reforma fiscal para la segunda mitad del sexenio y finalmente esta, al menos para 2022, no se dio, se terminó con una miscelánea fiscal, la cual tiene cuestiones positivas; sin embargo, no es una reforma fiscal a fondo y como consecuencia no se espera un crecimiento considerable de los ingresos tributarios en los próximos años”, expuso García.

Esto implica que la elasticidad de los ingresos tributarios con respecto al crecimiento económico es menor a uno, es decir, la recaudación crecería a un ritmo menor que la economía.

Presidencia 2024

Sobre la visión 2022, se indicó que exceptuando la miscelánea fiscal con sus objetivos de ampliar la base de contribuyentes y simplificar el pago de impuestos, la visión de corto plazo domina en el paquete económico 2022.

Los ingresos proyectados difícilmente cubrirán las necesidades de pensiones, salud, educación, economía de los cuidados, seguridad y la imperante urgencia de infraestructura. Incluso mantener un balance primario saludable en los siguientes años puede ser un reto para el sistema fiscal mexicano y una fuente considerable de riesgos para la economía en su conjunto, explicó Adrián García.

Ante esta visión de corto plazo, Héctor Villarreal, director del CIEP, destacó que para el 2024 quienes aspiren a ser presidentes tendrán que suscribir un acuerdo institucional antes de que empiecen las campañas políticas para comprometerse a solucionar los riesgos que enfrenta actualmente el sistema fiscal, como el de las pensiones, ya que uno de cada cinco pesos del presupuesto se va para pagarlas.

“No queremos ser alarmistas, queremos reconocer que es un paquete que está muy centrado en 2022, en una apuesta de recuperación de crecimiento y pareciera que los dos siguientes años la idea es ‘vamos viendo cómo cerrar, qué hacer, cómo ir parchando o en qué temas se puede trabajar’”, destacó Villarreal.

Pensiones

En ese sentido, comentó que de seguir así se corre el riesgo de que el sistema fiscal básicamente se dedique a pagar pensiones, servicio de deuda y el dinero restante para otras políticas públicas va a ser muy poco, por lo que entonces habrá ciudadanos pagando impuestos, como los millenials que son la generación más perjudicada, y que al mismo tiempo los servicios públicos que estarán recibiendo serán muy precarios, dijo.

Y es que la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores tendrá un presupuesto de 69.2 por ciento, superior al aprobado en 2021, a pesar de que hay 18 estados en los que no cubre a todos los adultos mayores elegibles y que desde 2020 beneficia más a los adultos mayores de más altos ingresos.

“Ya hay voces por ahí que dicen ‘pues ni modo, si estos pasivos contingentes, por pensiones están tan grandes, vamos reconociéndoles, endeudémonos para pagarlos, esto nos va a abrir espacio fiscal, podemos hacer un poco más de política pública, vamos a suavizar la joroba, pero llega a un precio”, expuso el director del CIEP.

El Dato

Regresar a un superávit

La restricción presupuestaria es relajada con déficits primarios, tanto para 2021 como para 2022. Se espera regresar a un superávit primario en 2023.