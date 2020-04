El peso mexicano se recupera un 2,7 % pero no disipa la incertidumbre

México.- El peso mexicano se apreció este martes un 2,7 % respecto al dólar estadounidense, intercambiándose en 24,11 unidades por billete verde, aunque expertos no descartan que en los próximos días vuelva a caer a raíz de la incertidumbre por la pandemia de la enfermedad del COVID-19.

La divisa mexicana mejoró levemente respecto a la jornada anterior, cuando se cambiaba el dólar a 24,78 pesos, y alejándose del mínimo histórico de 25,58 pesos por billete verde alcanzado durante la crisis actual.

"El peso mexicano se apreció hoy ante una menor percepción de riesgo de los mercados internacionales", contó a Efe Gabriela Siller, directora de análisis económico del Banco Base.

La economista opinó que esto se debe a que el Congreso estadounidense está estudiando un paquete de estímulos fiscales equivalentes aproximadamente al 15 % del producto interior bruto (PIB) del país.

El gobierno de México detuvo la realización de algunas actividades económicas /AFP

Sin embargo, advirtió que en México "es mayor la percepción de riesgo y es probable que en siguientes sesiones el peso vuelva a subir".

El peso mexicano, que antes de la crisis del COVID-19 rondaba las 18,50 unidades por billete verde, es la divisa emergente que más se ha depreciado frente al dólar estadounidense desde que comenzó la pandemia.

Tras una semana anunciando un ambicioso plan de rescate económico, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el domingo un escueto programa basado en la promesa de crear dos millones de nuevos empleos y ampliar los programas de bienestar social ya existentes.

El plan del mandatario fue recibido con dudas por el empresariado mexicano, que desde hace semanas piden medidas contundentes para garantizar su liquidez y subsistencia, a fin de contar con recursos para mantener los sueldos de los trabajadores y no despedir a empleados.

El Gobierno de México decretó la emergencia sanitaria hasta el 30 de abril, lo que obliga a parar las actividades económicas no esenciales, y exhortó a la población a quedarse en sus casas, aunque la cuarentena no es obligatoria para no afectar a las millones de personas empleadas en el trabajo informal.

La economía mexicana se contrajo un 0,1 % en 2019, mientras que analistas del sector privado prevén una caída de cerca del 4 % del producto interior bruto (PIB) este año por el coronavirus.