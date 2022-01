"El socialismo siempre ha fracasado", ¿mensaje de Salinas Pliego al gobierno de AMLO?

México.- El empresario Ricardo Salinas Pliego aseguró que, tras un siglo, ha quedado claro que el socialismo, en todas sus formas, siempre ha resultado ser un fracaso, aseverando que "no podría ser de otra manera".

Como parte de su sección "Martes de Libros", el fundador de Grupo Salinas recomendó a sus seguidores en redes sociales la lectura del libro "Socialism: The Failed Idea That Never Dies" de Kristian Niemietz.

Haciendo uso de su cuenta oficial de Twitter, Salinas Pliego sostuvo que: "después de cien años, una cosa es clara: el socialismo en todas sus presentaciones y formas siempre ha fracasado y no podría ser de otra manera".

Mediante su blog personal, el dueño de Tv Azteca compartió las reflexiones que tuvo tras leer el libro de Kristian Niemietz, donde se habla de los socialistas de tiempos modernos, calificándolos como "neocomunistas".

"La respuesta extensa implica un profundo análisis que se explica a lo largo del texto; sin embargo, la respuesta más corta es: porque los neocomunistas siempre logran apartarse, a los ojos del público, de cada uno de los experimentos fallidos de construir un Estado socialista", refirió el magnate mexicano.

En este tenor, Ricardo Salinas enlistó ejemplos de naciones que, en tiempos pasados, intentaron instaurar un régimen socialista fracasando en el intento, tales como la Unión Soviética, Camboya, Cuba y Corea del Norte.

"Innumerables políticos han buscado seducir a la población ofreciendo una supuesta “igualdad” que tiene enormes costos ocultos: el colapso económico y la esclavitud", acusó el tercer hombre más rico de México.

Ricardo Salinas sostuvo que, al final de cuentas, los sistemas socialistas han tenido el mismo destino: "censura, autoritarismo, represión, descontento generalizado, escasez, miseria y emigración masiva", refirió.

El artículo del fundador de Grupo Salinas se da una semanas después de que fuera duramente criticado en redes sociales tras haber afirmado que es necesario que exista la pobreza en el mundo.

"Los socialistas, al buscar “compartir la riqueza” sólo han logrado una lucha de clases para repartir la miseria", reprochó.

Cabe mencionar que desde diferentes sectores se ha caracterizado al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador como socialista o comunista, puesto que no pocas veces el mandatario federal ha hecho un llamado al no "aspiracionismo" .