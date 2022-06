¡Elon Musk en la mira! Filtran polémica carta de dueño de Tesla a sus empleados

Elon Musk no pierde su lugar entre los internautas y es que cuando no es por el tema de Twitter, por tuits famosos, por los escándalos en los que se ve incolucrado o ya sea por algún nuevo invento, su nombre es protagonista al menos una vez al mes de la red social del pajarito azul y hoy no es la excepción.

Y es que el CEO de Tesla, se ha vuelto tendencia nuevamente y ahora ha sido así por una supuesta carta que envió a los empleados de la empresa de autos eléctricos, en la que presuntamente el empresario solicita a sus trabajadores vuelvan a la corporación de manera presencial o que mejor renuncien.

Por el momento, ni la compañía ni el propio Musk han confirmado la existencia de la carta, pero ante una pregunta en este sentido vía Twitter, el dueño de Tesla pareció validarla al responder así a un usuario que le preguntaba por el mensaje que reciben quienes creen que es "anticuado" trabajar presencialmente: "Deberían fingir que trabajan en otro lugar", dijo.

Presuntamente, la carta que se ha viralizado en internet lleva la firma de ‘Elon’, y se puede leer lo ya señalado. Asimismo, se añade que las circunstancias excepcionales serán consideradas y revisadas de manera directa por el dueño de Space X.

"Cualquiera que desee trabajar de manera remota debe estar en la oficina un mínimo (y me refiero a 'mínimo') de 40 horas semanales o irse de Tesla. Esto es menos de lo que les pedimos a los trabajadores de la fábrica", dice el correo fechado el 31 de mayo. "Además, la 'oficina' debe ser una oficina principal de Tesla, no una sucursal remota que no esté relacionada con las funciones del trabajo", se puede leer en el correo filtrado.

Sin embargo, esta no es la primera ocasión en la que el empresario se anuncia en contra del trabajo en casa, pues fue el mes anterior cuando Musk compartió en Twitter “Todos los mensajes de quedarse en casa en relación con el Covid, han engañado a las personas para que piensen que en realidad no es necesario trabajar duro”, agregó el empresario sudafricano.

De acuerdo a las cifras oficiales, a finales del 2020, durante el primer año de la emergencia sanitaria causada por el Coronavirus, la empresa de autos eléctricos Tesla tenía una plantilla de más de 70 mil trabajadores en Estados Unidos.