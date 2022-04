Embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, promueve inversión en el Istmo

Veracruz, México 22-Apr-2022 .- El Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, tomó el control de un evento en el que se presentó el Plan de Desarrollo para el Istmo de Tehuantepec y pidió a los empresarios estadounidenses invertir en México.

"¿Me permite la palabra?", dijo Salazar al Presidente Andrés Manuel López Obrador cuando el Mandatario concluyó su mensaje. "Si", respondió el Presidente en El Fuerte de San Juan de Ulúa.

"Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar el himno nacional mexicano", ya había soltado el maestro de ceremonias. "Ken: espérate un momentito, le pedí la palabra al Presidente ¿está bien?", lanzó otra vez el Embajador.

Previamente Salazar había ensalzado a Chiapas como uno de los estados más atractivos. "Primeramente quería decir que cuando estábamos hablando de cuál de los 4 estados era el más bonito, el más bueno, el más lindo...

"Yo creo que el río Grijalva y otras cosas grandes serán muy bonitas en Chiapas, pero hace como 10 días estuve yo en Campeche, con la gobernadora, ahí en Miguel Colorado, con Sembrando Vida, mirando la plantación de los árboles ahí, cuando yo veo Miguel Colorado, híjole, no sé, no pero luego Tabasco también es bonito, pero miren", dijo el diplomático estadounidense, que se había sentado a la derecha del tabasqueño. Al Presidente le prestaron unos audífonos para escuchar la traducción.

"Miren, no vamos a tener votación, está bien señor Presidente que yo creo que todos los estados de México tienen una grandeza, están igual, pero nada más otro comentario y si me permite y esto es un pecado mortal en la diplomacia, yo creo que Marcelo me va a tirar un zapato pero si me permite, nada más porque vinieron tan lejos y vinieron porque le dijimos que esto teníamos que tomar la mirada al sur, nada más un comentario de dos minutos, primeramente, tú estás presentando el automotriz Paco", soltó Salazar, dando un giro al protocolo.

Se refería a Francisco Garza, presidente de General Motors México, quien expuso sus motivos de inversión. "Sí, de hecho, hice un compromiso con el Presidente de la República y con usted como Embajador de que General Motors tiene más de 550 proveedores, nos hemos estado acercando para presentar el proyecto de desarrollo del Istmo de Tehuantepec y obviamente vemos, para invitar a nuestra base de proveeduría a que vean con entusiasmo este proyecto y obviamente empezar la inversión en esta zona del País", respondió Garza ante el llamado de Salazar.

"Sería bueno, porque hay creo 10 empresas aquí de las partes, no de todas las empresas, Ford, que debería estar aquí, yo los voy a llamar, porque la otra vez vienen, que ustedes se reúnan y le den un plan al Presidente y a su gabinete ¿no? Un aplauso para Paco y para GM", dijo entusiasta Salazar.

Para entonces el Embajador ya dirigía el evento. Dio la palabra a Patrick, Patrick Ottensmeyer, presidente y director ejecutivo de Kansas City Southern. "Espérate un momentito, ¿estamos en la traducción ya? hold on ¿está bien? Ok", ordenó Salazar.

El empresario ferroviario habló del fortalecimiento de la cadena de suministro, que puede fortalecer la economía de Norteamérica. "Ya nos reunimos con los gobernadores de Tabasco y Oaxaca para hablar sobre el proyecto de desarrollo del Istmo de Tehuantepec y queremos seguir conectando a México con el resto de América y el norte de una manera más eficiente, deseamos seguir trabajando con usted para lograrlo", indicó.

Luego Salazar le dio la palabra a Sandhya Ganapathy, Presidente de EDP Renewables para América del Norte. "Su País es sumamente bendecido por todos los recursos naturales, los recursos solares eólicos y queremos formar parte de ese trabajo, trabajando con usted en la transición, ya vi las turbinas eólicas de Oaxaca, vi los miles de millones de inversión de los que hemos hablado y precisamente queremos formar parte de eso", le dijo.

"Queremos ayudar a México, América del Norte, trabajar juntos para ser líderes del mundo, en esa transición así que ansiamos trabajar con usted, con su gobierno, con su equipo para seguir fomentando el uso de energía solar, eólica, crear más oportunidades y de manera sostenible, muchas gracias", le dijo.

El Presidente agradeció los comentarios. Vinieron los aplausos, el Himno Nacional y las selfies. López Obrador llegó a San Juan de Ulúa en una embarcación de la Marina. Luego de comer fue en vehículo directo a San Rafael, al norte de Veracruz, en una camioneta negra.