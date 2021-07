Empresa Redistur se presenta ante el juzgado como acreedor de Interjet

México.- La empresa de paquetería, Redistur, se presentó ante el juzgado sexto de distrito en materia civil de la Ciudad de México como acreedor de la aerolínea Interjet, dentro de la solicitud de concurso mercantil suscitada por el despacho legal Aguilar Amilpa Abogados.

“Agréguese únicamente para que obre como corresponda el escrito de cuenta, signado por quien aduce ser apoderado legal de Redistur, sociedad anónima de capital variable, quien refiere ser acreedor de la comerciante”, indicó el juzgado.

De esta manera, la autoridad explicó que los acreedores genéricos pueden intervenir dentro de un juicio hasta que se dicte la sentencia que decrete un concurso mercantil a su deudora.

No obstante, el juzgado sexto de distrito en materia civil de la Ciudad de México aclaró que en el caso de Interjet no se ha dictado sentencia que determine si se declara o no el proceso, por lo que hasta el momento no se le puede dar injerencia a la empresa Redistur.

Cabe mencionar que, el pasado mes de abril del presente año, el despacho Aguilar Amilpa Abogados presentó una solicitud de concurso mercantil en etapa de quiebra contra Interjet, el cual está siendo revisado por dicho juzgado.

De acuerdo con documentos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), la empresa de paquetería, Redistur, se encuentra correctamente autorizada para la prestación de servicios de carga aérea en el país.

