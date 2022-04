Empresarios de Canadá temen que México busque nacionalizar otros minerales además del litio

" Básicamente va a nacer sin presupuesto , entonces digamos, es un poco el nacimiento de un organismo descentralizado muerto, porque ¿cómo va a operar si prácticamente no va a tener presupuesto?", cuestionó Ortega.

Sobre la creación de una empresa estatal para administrar el litio mexicano, la cual podría llevar el nombre de " AMLITIO " o " LITIOMEX ", el presidente del Comité de Minería de la Cámara de Comercio de Canadá en México previó que será difícil que una "empresa pública pueda llegar a producir litio", ya que es difícil extraerlo y el organismo no recibirá recursos suficientes.

Los empresarios de Canadá también se encuentra preocupados por la reservación de la cadena de valor del litio para el Estado, pues eso significa que el sector privado no podrá ni manejar las baterías de litio.

"No solamente es que se haya reservado el Estado, sin ninguna reserva autorizada en un tratado de libre comercio, ni siquiera en la Constitución mexicana, sino que habla la ley de que en el futuro el gobierno federal podrá determinar como estratégicos otros minerales ", expresó Armando Ortega.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.