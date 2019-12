Empresarios esperan más certezas para generar trabajos en México

Sinaloa, México.- Al tercer trimestre del 2019 se reportaron hasta 57 millones 349 mil 577 personas integrantes de la población económicamente activa en México, lo que se traduce en una tasa de ocupación del 60.2 por ciento, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con base en la más reciente edición de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

De igual forma, la tasa de informalidad alcanzó en el mismo lapso uno de sus niveles históricos más bajos, con 56.4 puntos (con un máximo cuantificado en el cuarto trimestre del 2009, con 59.9 puntos).

Asimismo, el número de empleos generados acumulados en 2019 mostró una recuperación en noviembre, regresando a los estándares del 2018, con 648 mil 059 fuentes de empleo.

Se esperaría que estos movimientos mejoraran conforme la Administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador brinde certezas a la iniciativa privada, situación que se ha confirmado con el respaldo dado por Carlos Slim Helú, propietario de Grupo Carso, de acuerdo con el empresario y vicepresidente nacional de Delegaciones de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), José Luis Vega.

Igualmente, estos procesos podrían responder a algunos movimientos cíclicos y externos que terminaron incidiendo negativamente en la economía mexicana, de acuerdo con el economista y politólogo Rajid Luna Cruz.

Así, la empresaria y representante de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) en Sinaloa, Edna Fong Payán, se mostró optimista por los proyectos a desarrollarse en la entidad, siempre y cuando no resulten en daños para las finanzas públicas.

Perspectiva a favor

El presidente de la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente (AARSP), Baltazar Aguilasocho, asentó que una de las peticiones del gremio es que se respete y siga existiendo la agricultura por contrato.

Igualmente, Luna Cruz abundó que los bajos niveles de contratación que se observaron en el último trimestre del 2019 corresponden a los cierres de año de las empresas, principalmente en el ramo administrativo.

Aceptó que en ramos como el turismo y en el sector de servicios pueden subir las contrataciones, incluso con programas de empleo temporal; sin embargo, los recortes de personal —aclaró— regularmente se dan hacia el segundo mes de cada año:

Las empresas prefieren despedir gente a finales de febrero porque los cierres de año se dan ciertamente en diciembre, pero se registran hasta enero contablemente, especialmente en los primeros días», afirmó.

En este orden de ideas, José Luis Vega dijo que en 2019 no se generaron empleos cotidianamente, y para el 2020 no se divisan estímulos para dar origen a nuevas empresas o para el arribo de inversiones extranjeras, por lo que visualizó un año próximo con similitudes al actual.

Sin embargo, confío en las inversiones anunciadas para el 2020; es decir, los 147 proyectos anunciados por la Administración federal y la iniciativa privada [tal y como publicó EL DEBATE el 28 de noviembre del 2019 en el enlace http://bit.ly/2OPRDru].

«El Gobierno federal no empieza a gastar de la manera en la que lo venía haciendo anteriormente, generando infraestructura, moviendo la construcción. Si no se empieza a movilizar ese sector de la economía, vemos muy complicado que se generen los empleos que ocupa el país», indicó.

Así, informó que el volumen de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) es un factor que debería llamar la atención del Gobierno para fortalecerlas:

Esperamos una economía más dinámica, que pueda crecer un poco, para seguir existiendo y seguir contratando trabajadores».

Externó que el centro y el norte del país son áreas detectadas por Canacintra como generadoras de fuentes de trabajo, por lo que la mano de obra es requerida, no así en el sur de la República mexicana, zona donde se esperaría que termine incidiendo positivamente el mecanismo Jóvenes Construyendo el Futuro.

«En el norte, la mayoría de las empresas solicita personal. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro fue positivo en el sur del país, mas no tanto en el centro y norte. Esperamos que lleguen personas que puedan ocupar los puestos de trabajo que están ofertando las diferentes empresas y que ese aumento en el empleo se dé».

Particularmente, para Sinaloa, el 2020 estaría marcado por el recorte a las mipymes, a la agricultura, a la ganadería y a la pesca.

«Un año complicado; no obstante, si se invierte en la infraestructura, si se cumple al cien por ciento el compromiso del Gobierno federal, creemos que puede ser un paliativo para mejorar un poco el tema económico».

Respecto al tema turístico, llamó a la federación a reconsiderar su política de atracción del turismo: «Veíamos a Mazatlán y a Sinaloa creciendo de una manera muy importante, inclusive siendo mayor generador de recursos que la agricultura. Esperemos que el Gobierno replantee las estrategias, ya que no han generado el crecimiento que México y Sinaloa tenían».

Problemas

Edna Fong especificó que sería deseable un repunte en la inversión pública en el 2020, mismas que estimularan la iniciativa privada:

«Esperemos que estén bien planeados los proyectos. Por ejemplo, respecto al anillo periférico (de Culiacán) desconocemos si ya se tienen contemplados los predios que se van a afectar; hemos tenido obras donde se han pagado cantidades exorbitantes para comprar los predios por la no buena planeación de estas infraestructuras».

Asentó que el no endeudamiento es central para el Gobierno lopezobradorista, y sostuvo que las mipymes esperan todavía los incentivos que coadyuven a estos sectores, especialmente en la innovación:

«El emprendedor, la creación de nuevas empresas, es uno de los motores que tenemos en la economía. En agricultura, se prevé un mal tiempo para los agricultores del estado. En función de los apoyos que les daban, tuvieron recortes, lo cual les generará deudas».

Finalmente, llamó a la clase empresarial a trabajar en pos de un mejor futuro para la nación y la entidad.

En última instancia, Baltazar Aguilasocho pidió al Gobierno mantener la agricultura por comercio, motor del desarrollo económico en Sinaloa.

Planteó que las perspectivas actuales de la federación, en torno a la limitación de recursos, estarían destinados hacia los grandes industriales y acopiadores, mecánica que no aplica en los productores de la entidad federativa:

«El Gobierno está equivocado, porque nosotros vemos por los productores, no nos quedamos con dineros de los apoyos; al contrario, andamos consiguiendo la venta, el apoyo, para que el productor no batalle tanto. Si no fuera por la bodega que tenemos en los organismos, estaría complicado para contratar. En cuanto nos llega el apoyo, lo entregamos íntegramente».

Recordó que en el pasado los agricultores se enfrentaron a retos similares, especialmente cuando sucedió la transición PRI-PAN:

Queremos que haya certeza de que podremos colocar nuestros productos», concluyó.

Programas sociales

Jóvenes Construyendo el Futuro sumó más de un millón de beneficiarios en diciembre

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro acogió, hasta el 1 de diciembre del 2019, un millón 62 mil 284 beneficiarios, quienes por lo menos han recibido una beca. Además, hay registrados 205 mil 319 tutores; 16 mil 039 centros de trabajo y tiene una cobertura geográfica en al menos el 98 por ciento de los municipios del país, según los datos proporcionados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Asimismo, la dependencia federal impulsa la transparencia de la plataforma a través de la inspección en los centros de trabajo y en el proyecto Mes 13 para que los jóvenes que concluyan su capacitación logren incorporarse al mundo laboral, terminen sus estudios o emprendan un negocio propio. Actualmente, son 5 mil 700 jóvenes que ya fueron contratados en el mismo centro de trabajo en el que recibían su capacitación, y 43 mil que salieron de becarios y se incorporaron en el mercado formal, según la STPS.