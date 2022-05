Empresarios harán su parte en plan contra inflación de AMLO: José Eduvigildo Carranza

Sinaloa.- No se trata de una acción obligatoria, tampoco punitiva del Gobierno. El Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador ante líderes empresariales del país tiene un mensaje claro: contener los precios de la canasta básica y al mismo tiempo impulsar la oferta de alimentos como el frijol, el maíz y el arroz.

Para el empresario José Eduvigildo Carranza Beltrán, quien estuvo en la reunión nacional con AMLO, los empresarios harán su parte. Buscarán reducir sus ganancias y evitar que los precios suban. Por su parte, el Gobierno también se comprometió a garantizar mejores condiciones para que se cumpla la meta. Entre estas condiciones está el contener el aumento al precio de los combustibles. “El Gobierno hará, está haciendo, ya su parte. Los empresarios lo harán”, aseguró.

¿Cómo ve este plan propuesto por el presidente López Obrador?

“Es un plan que se están proponiendo sin que haya ninguna cosa que te obligue a ello. Es un plan en donde tú lo que produces lo puedas manejar y va enfocado a productos de la canasta básica, nutrientes y baratas para que pueda la gente tenerlas a la mano. Nos piden a nosotros que lo que es muy barato lo pudiéramos bajar más. Son productos que consume la mayoría de la población”.

¿Se trata de reducir los precios de 24 productos que se tienen en la canasta básica?

“De eso se trata, buscar la manera de bajar lo más que se pueda. Y ellos (El Gobierno) igual de ayudar en lo que corresponde a lo que pueden realizar como ayuda. El Gobierno ya está haciendo su parte. Todo lo que se refiere al precio de la gasolina, ellos ya están aplicados en eso”.

¿Este plan dará resultado?

“Bueno”, es algo que lo vamos a ir entendiendo. Buscando la manera de que sean productos para la canasta básica que los podamos hacer para que salgan lo más barato. Porque la inflación está ya al 7 por ciento. Pero, bueno, ¿de dónde viene la inflación? Son diversos factores, muchos de afuera, no son precisamente de aquí.

¿Se les exigió a los empresarios su participación?

“No van a exigir. Ni van a decir te voy a multar. Eso quedó bien claro. Es buscar la forma de cómo llevar a cabo los contenidos de la canasta de donde todos comemos y que vaya más barato. La participación de los empresarios no es obligatoria. Es voluntaria. Yo le entendí así. Ustedes procuren sacar un poco de ganancia y el Gobierno va a poner otro poco para que no se vaya al mercado tan caro. En el encuentro ahí estuvieron otros representantes de tiendas de autoservicio, mayoristas. Y ellos también tendrán que reducir parte de sus utilidades para que los alimentos lleguen baratos y a los que más lo necesitan”.

¿Usted va a ajustar los precios de sus productos?

“Yo voy a buscar que lo que tenemos en producto que es de la canasta básica, poderlo hacer en condiciones que salgan más baratos”.

¿Cómo siente este plan? Si irá a funcionar. Porque no es un control de precios propiamente. ¿Porque de serlo, sería también inflacionario?

“Sí, claro. La cosa es que a como están ahorita los precios, se está haciendo más caro todo. Y por qué. La gasolina y el diesel ahorita están más baratos que en Estados Unidos, pero ya de por sí está caro. Ya ahorita para el país, qué van a hacer. Ya ahorita tiene un subsidio como de 10 pesos. No se le está vendiendo al consumidor al precio que subió. Ahí está poniendo dinero el Gobierno. ¿De dónde? El barril anteriormente estaba a 65 dólares y ahora está a 100.

Ese diferencial lo están aplicando también para ayudar. La diferencia lo está recibiendo Hacienda. Esos 35 dólares por barril no lo está cobrando, se están dejando los precios al consumidor que se tenían anteriormente. El Gobierno está haciendo una parte y nosotros vamos a buscar otra parte para que pueda la canasta básica estar en precios accesibles al consumidor”.

¿Qué tan viable es esta acción para contener la inflación?

“Pues yo creo que si todos le ponemos ganas, yo creo que sí. Los resultados se van a ver rápido. Porque ahorita, ya a estas alturas, hay muchas gentes que no pueden seguir fabricando lo que fabrican. Por los precios del petróleo. Porque todo subió. El acero subió. Pero no vende acero México. No es como el petróleo. Nosotros exportamos petróleo. Y el acero te pega en todo.

¿Cómo ve que está actuando el Gobierno?

“Yo veo que el Gobierno está tratando de actuar en la mejor manera. No está tratando de abusar de nadie”.

El Perfil

José Eduvigildo Carranza, empresario

*Nombre completo: José Eduvigildo Carranza Beltrán.

*Lugar de nacimiento: Guadalajara, Jalisco.

*Trayectoria: Llegó a Mazatlán en 1963, después de aceptar una invitación de trabajo que le hizo su amigo Julio Berdegué. Ambos invirtieron la liquidación de su antiguo trabajo en una pequeña empresa de pesca. Hoy es uno de los principales industriales de la pesca en México.