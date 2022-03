En América Latina y el Caribe solo 6 de 46 puestos de directivas en Bancos Centrales son mujeres

Dentro de los países que se encuentran en América Latina y el Caribe, se estima que hay al menos 46 instituciones monetarias frente a los países ubicados en la región, sin embargo, en 2022 apenas seis de los puestos de directivos de los bancos centrales son ocupados por mujeres.

Fue este año cuando Victoria Rodríguez Ceja y Rosanna Costa Costa, fuero integradas como Gobernadora del Banco de México y la presidente del Banco Central de Chile, respectivamente. Asumieron su cargo, en el contexto de la inflación arriba de sus objetivos, en vísperas del impacto que tienen los mercados, la expectativa del que será el primer incremento de tasas de la Reversa Federal de Estados Unidos.

Estás dos funcionarias, se integraron al pequeño grupo de cuatro mujeres que ya tenían experiencia en dirección de política monetaria en medio de los estragos de la pandemia del Covid-19; Libeth Ann Henríquez, directora de la Junta del Banco Nacional de Panamá desde 2019 y Martha Sabina Wilson, Ministra Presidente del Banco Central de Cuba, desde el mismo año, poco antes del inicio de la emergencia sanitaria.

Luego están las banqueras centrales cuyas credenciales también atesoran la reacción en la la Gran Recesión de 2009 y el mercado congelado tras la quiebra de Lehman Brothers: Jeannete Semeller, presidenta del Banco Central de Aruba desde 2008; así como Cindy Scotland, que es Directora Gerente de la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán desde el año 2000.

Según los datos presentados por la Official Monetary and Financial Institutións Forum (OMFIF), los bancos centrales de la región no han permitido que avance la diversidad de género en cargos y puesto directivos durante este 2021.

¿Y el resto del mundo?

Esta situación no exime a los países primermundistas, pues de acuerdo a los mismos datos, se resalta que durante el año pasado se efectuó la contratación de 31 banqueros centrales y gobernadores alrededor del mundo, de los cuales solo una directiva fue mujer, la presidenta del Instituto Monetario de Vietnam, Nguyen Thi Hong, sin embargo, ese reporte no alcanzó a integrar el nombramiento de la funcionaria mexicana que se presentó en diciembre.

Asimismo, según la información presentada por el Gender Global Index 2021, señala que son 19 mujeres al frente de un banco central, esto frente a los 167 puestos del mismo nivel ocupados por hombres en todo el mundo. Dentro de su reporte, en el capítulo dedicado a estas instituciones, se cuestionó como la pandemia cambió el ejercicio de funciones.

Solo el Banco de México y el Banco Central de Uganda, respondieron que cuentan con una sala de lactancia y un tercio de los encuestados tiene servicio de guardería y cuidado de niños.

Cabe resaltar que se espera el aumento de la participación femenina en la política monetaria mundial, cuando el Senado de Estados Unidos, apruebe la nominación de Lael Brainard, quien se encuentra en espera para convertirse en la vicepresidenta de la Reserva Federal (FED).

Esta será la segunda vez que el banco central más grande del planeta tiene una mujer ocupando la vicepresidencia. Antes de Brainard, la misma Janet Yellen ocupó el cargo antes de ser también la primera banquera central del país vecino.