En plena crisis, el comercio entra a los peores meses del año en México

Culiacán, Sinaloa.-La peor temporada del año inicia durante el mes de julio para el sector comercio, los que en estos momentos se está uniendo a la crisis económica provocada por la contingencia sanitaria de covid-19, y dificultará la recuperación de los establecimientos, lamentó Diego Castro Blanco, presidente de la Cámara Nacional del Comercio,

Agregó que con la apertura de los giros no esenciales hace poco tiempo, los comercios apenas se encuentran en un proceso de supervivencia en cuanto a gastos, por lo que la situación que se está presentando es aún muy complicada.

En torno a ello dijo que, apenas y se pudo culminar un mes malo, mismo que fue dañado por las bajas ventas de reapertura y, lamentablemente se entró a los peores meses del año, que son julio, agosto y septiembre, en donde la economía está prácticamente muerta, esto justo en plena reactivación.

Aunado a ello, el empresario indicó que se ha observado que el poder adquisitivo de las personas se encuentra muy deteriorado por la pérdida de empleo y disminución de sueldos, por lo que es notorio que las personas no realizan compras por falta de recursos, lo que también está impactando fuertemente.

“Si va a ser gradual y lenta la reactivación, y pues no es lo mismo la reapertura que la reactivación, ya abrimos, pero lo que estamos vendiendo no nos alcanza para los gastos que tenemos, muchos mejor prefieren no ir a meterle más de lo que van a ganar y esperar a que se reactive un poquito más la economía”, reiteró.