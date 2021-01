¿En qué casos no cubre un seguro de vida?

Tener un seguro de vida es esencial para estar protegido ante cualquier situación imprevisible, su función es apoyar a los beneficiarios en el caso de que el titular pierda la vida. Mas es importante que sepas que existen algunas situaciones en que la empresa aseguradora no lo hace válido, te contamos cuáles son.

Lo primero en lo que debes fijarte es en las cláusulas del seguro de vida que se contrata, las que vienen en el contrato que se firma. Aunque es verdad que dependen de cada compañía de seguros, es esencial que queden claras.

Lo más conveniente es contratar esta clase de seguros con gente especialista, pero generalmente, ciertos casos en los que no aplica un seguro de vida son:

En el caso de suicidio

Esta es una de las limitaciones más frecuentes, la cual quiere decir que en el caso de suicidio la póliza de seguro no va a ser pagada a los beneficiarios. Uno de los motivos por el que la empresa aseguradora no lo hace válido, es que no tiene la certeza si se contrató únicamente para conseguir el beneficio.

Póliza recién firmada

En ciertas ocasiones las compañías de seguros limitan el pago del seguro hasta el momento en que hayan pasado 6 meses de que se firmó el contrato, en muchas ocasiones está relacionado con que deben asegurarse que este no se firmó únicamente para conseguir el beneficio.

Tener adeudos

Si al instante de morir el titular tiene algún adeudo, el seguro de vida no podrá ser pagado, por tanto, es importante que estés al día en este sentido para no tener algún inconveniente en el caso de necesitarlo.

Muerte causada por algún beneficiario

Esta es otra de las situaciones en las que el seguro podría no pagarse, cuando el motivo de la muerte del titular fue ocasionada por alguno de los beneficiarios.

Las opciones para contratar un seguro de vida son muchas, lo esencial es que escojas el que se ajusta más a tus necesidades y cumpla con lo que necesitas. Generalmente los seguros de vida cubren el fallecimiento de forma natural del asegurado.

Ya antes de firmar algún contrato debe quedar todo claro a fin de que sepas exactamente en qué situaciones aplica y en cuáles no.