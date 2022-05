¿Eres de los afortunados? Darán 250 y 500 dólares a residentes de Nuevo México por alta inflación

Estados Unidos.- La semana próxima, el gobierno de Nuevo México, Estados Unidos, depositará en las cuentas bancarias de algunos contribuyentes 250 dólares, en tanto que otros más, por correo electrónico, recibirán un cheque por la misma cantidad.

El gobierno de Nuevo México destinará 200 millones de dólares, como parte de un programa de ayuda para un total de 750 mil contribuyentes, de los cuales 550 mil recibirán un depósito directo, en tanto 200 mil obtendrán un cheque, en ambos casos la cantidad será de 250 dólares.

El objetivo del apoyo económico que entregará a partir de la última semana de este mayo el gobierno del estado de Estados Unidos es apoyar a cubrir algunos de los gastos generados por el incremento que se ha presentado en el precio de los alimentos y energéticos en las últimas semanas .

Los depósitos y cheques fueron avalados por la gobernadora de Nuevo México, Michelle Luján Grisham, y los legislatura durante una sesión especial en días recientes a fin de ayudar a las viviendas de la entidad federativa a poder hacerle frente a la disparada inflación nacional que se ha reflejado en los combustibles y productos alimenticios, principalmente.

“Durante todo el verano, estamos devolviendo casi 500 millones de dólares a los bolsillos de los nuevo mexicanos. En todo el país, los estadounidenses están lidiando con los altos costos de lo esencial. Aquí en Nuevo México, estamos haciendo todo lo posible para proporcionar alivio a las familias”, declaró la mandataria estadounidense sobre los reembolsos.

Asimismo, los contribuyentes que presenten declaraciones de impuestos individuales recibirán otro depósito de 250 dólares en el mes de agosto, aunado a los fondos desembolsados la próxima semana.

Por su parte, los contribuyentes que presenten declaraciones conjuntas con un cónyuge o como cabezas de familia recibirán devoluciones de 500 dólares estos días y 500 dólares más en agosto.

En tanto, el gobierno también reservó 20 millones de dólares destinados a los residentes de Nuevo México que no declaren impuestos estatales sobre la renta debido a sus niveles de ingresos económicos. Únicamente los no declarantes pueden solicitar los pagos únicos de 500 o mil dólares, ello dependiendo de la cantidad de integrantes de la familia. Las solicitudes podrán hacerse hasta el 31 de mayo de este 2022 en el portal web del Departamento de Servicios Humanos.

Los contribuyentes que presentaron sus declaraciones correspondientes al ejercicio fiscal de 2021 después de la fecha límite del 18 de abril de este año y que todavía no se han procesado, recibirán sus reembolsos después de que sean publicados. Quienes aún no hayan presentado su declaración de impuestos tienen hasta el 31 de mayo para hacerlo y recibir la devolución, a menos que reciban el pago por no haberla presentado.

Por último, dependiendo del estado de declaración, aquellos contribuyentes que en su declaración de impuestos sobre la renta personal de 2021 tuvieron menos de 75 mil dólares de ingresos, en caso de los declarantes solteros o casados que la presentan por separado, y en caso de parejas, las que declararon menos de 150 mil dólares, recibirán un reembolso de 250 o 500 dólares en julio.