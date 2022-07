Error por el que muchos pierden su derecho a Modalidad 40 del IMSS

La Modalidad 40 del IMSS, cuyo nombre lega es Continuación Voluntaria al Régimen Obligatorio, es un esquema del Seguro Social que otorga el derecho de realizar aportaciones por cuenta propia para mejorar el promedio salarial y con ello, elevar tu pensión.

Sin embargo, por distintas razones, se dan casos en los que las personas empiezan a preocuparse demasiado tarde. Recordemos que la Modalidad 40 va para personas que actualmente no estén cotizando en el régimen obligatorio del IMSS, es decir, con un patrón.

Por qué se pierde el derecho a Modalidad 40

La principal causa por la cual se pierde el derecho a la Modalidad 40 se debe a que la preocupación llega ya muy tarde y no se cumple con esta regla básica: Tener cotizadas por lo menos 52 semanas de trabajo en los últimos 5 años con un patrón.

Lamentablemente, algunas personas caen un error de interpretación, pensando que tienen cinco años para inscribirse, por eso cuando finalmente lo quieren hacer, se dan cuenta que no cumplen con las 52 semanas de trabajo con patrón que sí se exigen por parte del IMSS en un periodo no mayor a los 5 años.

Te puede interesar: Modalidad 40 del IMSS: ¿Cuál puede ser la pensión más alta?

Ojo: Esas 52 semanas cotizadas con patrón en los últimos 5 años no tienen que ser continuas, es decir, puedes sumarlas en distintos periodos si por alguna razón no pudiste completarlas en un solo empleo. La ley del Seguro Social dice 52 semanas en los últimos cinco años, pero no menciona que deben ser continuas.

Es muy importante saber que el alta a la Modalidad 40 se puede solicitar en los cinco años anteriores a tu jubilación cumpliendo lo antes mencionado. Es por medio de la Modalidad 40 que puedes cotizar periodos para los que tú tengas capacidad, pues no necesariamente la debes pagar por cinco años.

En Debate te hemos dado ejemplos de cotización con Modalidad 40 con solo un año. Pues con una buena combinación entre salario, edad y semanas, puedes mejorar por mucho la pensión a recibir.

Te puede interesar: Modalidad 40: Tres factores que debes conocer ANTES de inscribirte

Otra causa por la cual se pierde la oportunidad de inscribirse a Modalidad 40, es perder la conservación de derechos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Recuerda que, al momento de pensionarte, la densidad de semanas es muy importante, incluso aunque sea con un salario bajo.

Es en escenarios así, de muchas semanas cotizadas, cuando la inversión en Modalidad 40 rinde más frutos, al tener un mayor impacto en la pensión a recibir.

Si en su caso, tiene ya 4 años que dejó de trabajar y está esperando inscribirse a Modalidad 40, lo más probable es que ya no cumpla con el periodo de las 52 semanas en los últimos cinco años.

Te puede interesar: Modalidad 40 del IMSS: Casos en los que NO CONVIENE para mejorar tu pensión

Por eso, si se quiere jubilar por medio de este esquema, no debe dejar pasar más de 3 años y medio desde que se dio de baja del régimen obligatorio, para tener tiempo de hacer los trámites y definir su estrategia de pensión, de lo contrario, perderá el derecho de inscribirse.

Adicionalmente, debe saber que su estrategia de pensión se debe definir en base a su edad, su densidad de semanas cotizadas y la cantidad de dinero que tiene capacidad para invertir, por los años, sea no o los cinco, que decida pagar su Modalidad 40.