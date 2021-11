¿Es legal o ilegal boletinar a empleados en duró laboral? ¿Cuáles son las afectaciones?

¿Te han boletinado en algún empleo? Hoy te compartiremos que tan legal o ilegal es está práctica en México, y cómo funciona, así como las implicaciones que tiene tanto para los empleados en sus próximos empleos y como los empleadores con acciones legales que podrían afectarlos en mayor medida.

Los trabajadores tratarán de conseguir un nuevo empleo, sin embargo, la empresa que requiera sus servicios realizará una investigación sobre sus actividades o pedirá referencias de los jefes anteriores, esto con el objetivo de conocer el desempeño de los empleados.

Aunque muchas empresas realizan diversas pruebas y estudios para saber cuál es el perfil del solicitante, también hay otras maneras de saber si un trabajador ha tenido problemas laborales, esto mediante de la “lista negra” o también conocido como buró laboral, en donde se boletina a las personas que han enfrentado acciones que se consideran malas.

Cuáles son estas acciones:

Empleado problemático: Es decir, este siempre llega tarde, no sigue las reglas, no querer firmar una hoja de renuncia

Por demandar a alguna empresa

Si se niega a realizar una orden del jefe

Pero ¿Es legal boletinar a un empleado?

No, la respuesta es no, según la información de la Junta de Conciliación y Arbitraje y de acuerdo al artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, se prohíbe que los patrones o empleadores no pueden realizar acciones que permita que el trabajador no pueda volver a ser contratado.

“Emplear el sistema de poner en el índice a los trabajadores que se separen o sean separados del trabajo para que no se les vuelva a dar ocupación”.

Por lo que se resalta que en caso de que se haya identificado que haya malas referencias o saber que una persona fue colocada en “lista negra” o en el buró laboral se considerará ilegal, por lo que es importante acudir ante las autoridades para dar aviso del hecho.

Será la Procuraduría de la Defensa del Trabajador que pertenece a la Junta de Conciliación y Arbitraje, en donde los empleados afectados podrán acudir para ser asesorados y/o respaldado por alguno de los especialistas que atienden estas problemáticas.