"Es más que justo": Salinas Pliego defiende altos intereses por préstamos de Banco Azteca

México.- El multimillonario Ricardo Salinas Pliego aseguró que "es más que justo" lo que Banco Azteca, de su propiedad, cobra a sus cuentahabientes por préstamos de dinero, en respuesta a la queja de un usuario en Twitter por los altos intereses.

Desde su cuenta oficial de Twitter, Salinas Pliego respondió a un tuit de abril de 2017, en el que un usuario le preguntaba si le parecía justo que Banco Azteca le obligara a pagar 4 mil pesos por un préstamo de 2 mil pesos.

Ante la queja, el tercer hombre más rico de México respondió que le parece "más que justo", pues él pone el precio por prestar su dinero, mientras que los usuarios deciden aceptarlo o no.

Además, se quejó de lo injusto que le parece que las personas acepten préstamos de su banco, resuelvan sus problemas y luego se nieguen a pagar, por lo que le dijo al quejoso que se haga "responsable de su vida".

"Es más que justo, el precio del préstamo de mi dinero lo pongo yo y usted tiene todo el derecho de no aceptarlo, lo que no me parece justo es que acepten mi dinero, resuelvan sus problemas con el y luego se quejen. Hágase responsable de su vida, y de sus decisiones!!! ¿No?", escribió el dueño de Grupo Elektra.

Imagen: Captura de Twitter

La respuesta del empresario provocó polémica y diversas reacciones entre sus seguidores, algunos de los cuales le reprocharon los altos intereses que cobra su banco por préstamos.

"No mam#s, pero prestar 10 mil y cobrar 26 eso es no tener madre", le escribió una usuaria, a lo que el multimillonario respondió: "Es tener los 10 que tú no tienes y necesitas".

"Me da pena ajena la forma que se expresa el señor salinas yo creía que era más humanitario", respondió alguien más, a lo que Salinas Pliego respondió sin cambiar su tono: "Preste usted su dinero y listo, no sienta pena por mí".

En otro comentario, el magnate llegó hasta los insultos y declaró que "así son los pendej#s, culpan a otros de sus pendej#das", luego de que un usuario comentó que el quejoso ni siquiera pagó su deuda.

Algunos internautas decidieron recordarle al empresario la presunta deuda millonaria que sus negocios acumulan ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por no pagar impuestos, por lo que lo acusaron de enriquecerse de forma ilegal y gracias a favores políticos.

"No es justo, porque ese dinero que usted presta es ilegal en muchos sentidos, lo acumulo gracias a sus favores políticos, a la explotación de sus trabajadores y el no cumplir con su pago de impuestos. Cumpla con sus responsabilidades primero y luego de se pone de ejemplo", lo confrontó un usuario en Twitter.