"Es necesaria": AMLO plantea a Lula da Silva la integración económica de América en un bloque

" No podemos quedarnos de brazos cruzados cuando hay un crecimiento desmedido en una región que se puede convertir en una amenaza de dominación. No queremos hegemonías en lo económico, político y mucho menos en lo bélico " aseveró.

" Es necesaria la integración, porque de lo contrario, en lo productivo y en lo comercial va a seguir aumentando el rezago con relación a Asia y en especial con relación a China, eso no conviene", advirtió AMLO.

Por ello, el presidente López Obrador señaló que se necesita convencer a quienes tienen desconfianza hacia actitues injerencistas y a las potencias que "no es el tiempo de antes" de América Latina.

"Ayer hablé de eso con Lula de cómo pensar no sólo en el sueño bolivariano de la integración de América Latina y el Caribe, sino de la integración de América, es un cambio de política", expresó.

