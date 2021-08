Es responsabilidad de los Alemán el pago de impuestos de Interjet: vocero

México.-De acuerdo a lo precisado por el vocero de Interjet, Carlos del Valle del Río, en el acuerdo de compra del 90.4% de las acciones de la aerolínea, nunca se pactó que Alejandro del Valle, empresario que compró la compañía aérea a la familia Alemán, tendría que saldar las obligaciones fiscales pendientes de esta.

Lo anterior se informa después de que el día de ayer, el abogado de Miguel Alemán Magnani, creador de Interjet, asegurara que es a del Valle al que la Fiscalía General de la República (FGR) debía perseguir y no a su cliente, pues señaló que al cederle el 90.4% de las acciones él debía hacerse responsable de darle cuentas al Servicio de Administración Tributaria.

Según del Valle del Río la inyección de 150 millones de dólares de parte del empresario no tenía relación alguna con el pago de impuestos que Interjet debe al SAT, adeudos adquiridos cuando todavía la familia Alemán era la dueña mayoritaria de la empresa.

El vocero de la aerolínea mexicana sostuvo que fueron los Alemán los que no cubrieron los impuestos, lo que provocó que no se pudiera llevar a cabo la capitalización completa de la compañía, misma a la que únicamente se le habrían inyectado alrededor de 60 millones de dólares; de los cuales, una buena parte fue en especie y no en efectivo.

Tras los señalamientos de la defensa de Alemán, Javier Mondragón, quien sostuvo que el culpable de todo lo que está enfrentando Alemán Magnani es Alejandro del Valle, pues fue él quien dejó de pagar los impuestos, el vocero de la línea aérea enfatizó que "la autoridad ha sido muy clara en que es responsabilidad de la anterior administración".

Indicó que las disposiciones de las autoridades mexicanas tienen mayor validez que lo que pueda decir Mondragón, pues aseveró que "lo demás son declaraciones para desviar la atención".

Leer más: Bolsa Mexicana de Valores cierra con ganancia este 18 de agosto

A penas el día de ayer, martes 17 de agosto, la FGR solicitó una ficha roja de interpol para que Miguel Alemán Magnani sea buscado y, en dado caso, arrestado por el presunto delito de defraudación fiscal por aproximadamente 66 millones de pesos, los cuales no habría entregado por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el ejercicio 2018.