¿Estás en Buró de Crédito? Puedes tramitar estas tarjetas bancarias y mejorar tu historial

Pertenecer al Buró de Crédito no es una mala situación, pues, aunque previamente se creía que esto era algo negativo, la realidad es que esto les permite a las financieras conocer tu historial, el problema radica en que, si no has hecho buen uso de tus servicios financieros, esto te generará problemas con tus datos para acceder a otros préstamos o créditos.

El mal manejo de las finanzas personales o mal uso de estos préstamos o créditos, puede generarte un historial negativo, lo que hará que las entidades bancarias o financieras te nieguen algún nuevo acceso a dinero a causa de tu historial.

Sin embargo, es importante que las personas sepan que, aunque esto podría frenar sus préstamos, existen otras formas para que puedan acceder a otras maneras de tener créditos económicos, es importante que puedas contar nuevamente con el plástico de una institución financiera.

¿Qué tarjetas no revisan el Buró de Crédito?

En el caso de que tú quieras tomar las riendas de la vida financiera y busques usar de manera responsable los productos bancarios, por lo que es importante que revises las siguientes opciones que no checan tu Buró de Crédito, sin embargo, si aplican tasas de interés y algunas cuentan con comisiones más altas, por lo que es importante no caer riesgos.

Clásica Banjío

Esta tarjeta ofrece el beneficio de no revisar el Buró de Crédito, y ofrece el reembolso de un porcentaje de los gastos que realices con la tarjeta, además que cuenta con la validez internacional por medio de Visa, aquí de decimos sus requisitos para aplicar a esta tarjeta:

Ser mayor de 18 y menor de 75 años

Tener ingresos comprobables por al menos 7 mil pesos al mes

Realizar una inversión fija del 1.25% del límite de la línea de crédito

Tarjeta Oro Garantizada de Banco Azteca

En el caso de esta, tampoco revisan el historial crediticio para poder ser beneficiaria de esta entrega. Esta cuenta con acceso a Banca Móvil de Banco Azteca, además es muy aceptada en establecimientos y cajeros en todo el país, además de ofrecer meses sin intereses en comercios participantes, los siguientes requisitos para tramitarla:

Ser mayor de edad

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio con fecha de los últimos tres meses

No piden comprobante de ingresos, pero debes tener una cuenta en Banco Azteca con un saldo mínimo de 10 mil pesos

Tarjeta de crédito Vaxi American Express

Esta tarjeta tampoco revisa el Buró de Crédito y es una muy buena opción para demostrar tu buen comportamiento crediticio, pues conforme la uses de manera responsable podrás incrementar tu límite de crédito y bajar la tasa de interés.

Ser mayor de edad

Percibir ingresos comprobables de al menos 5 mil pesos al menos

Tener una cuenta activa de Facebook

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses).

Es por eso que te dejamos esta opción en caso de querer aplicar a obtener una nueva tarjeta de crédito sin la necesidad de tener que revisar tu Buró de Crédito, por lo que puedes conocer las comisiones y tasas de interés que aplican estas otras opciones de préstamo, además de que es recomendable mantener finanzas sanas y evitar endeudamientos.