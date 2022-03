Estas son las nuevas reglas para regularizar autos chocolate bajo decreto de AMLO

México.- El gobierno de México ha autorizado la regularización de los denominados "autos chocolate" que circulan en el territorio nacional. No obstante, para ello, tanto los propietarios como los vehículos deben cumplir ciertos requisitos.

Hace algunas semanas, apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto mediante el que se aprueba la legalización de los automóviles que son introducidos ilegalmente desde Estados Unidos a la república mexicana.

A partir del próximo 22 de marzo del presente año, el decreto federal entrará en vigor en 12 estados: Nuevo León, Baja California, Nayarit, Coahuila, Baja California Sur, Michoacán, Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Para poder ser regularizados en México, los autos chocolate no deberán ser modelos de lujo o deportivos. Tampoco se aceptarán los autos que tengan blindaje. Asimismo, la unidad automotriz tiene que ser de 2017 o más antigua.

No se podrán legalizar los autos que tengan reporte de robo o que sean parte de una investigación por parte de las autoridades norteamericanas. Además, aquellos vehículos que no cumplan con la normativa en materia ambiental, no accederán a este beneficio.

Aunado a ello, tendrá que ser el propietario en persona, sin intermediario de por medio, el que lleve a cabo todo el trámite para la regularización del auto chocolate, mismo que deberá presentar de forma física ante las autoridades fiscales mexicanas, y ya no a los agentes de las aduanas.

A fin de evitar que se lucre con el decreto federal, únicamente se permitirá la legalización de uno de estos autos por persona, por lo que las personas que se dedican a vender autos chocolate no podrán hacer negocio. También se deberán pagar 2 mil 500 pesos.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha destacado que el objetivo de la regularización de los autos ilegales que transitan por la república mexicana es disminuir los delitos que se llevan a cabo con estas unidades.

En este sentido, se ha remarcado que, al legalizarlos, las autoridades contarán con un padrón de los mismos, lo que permitirá localizarlos con mayor facilidad cuando estos sean usados para cometer ilícitos.

No obstante, la decisión de la federación ha sido duramente criticada, particularmente por el sector automotriz formal, quien ha acusado que perjudicará en gran medida a dicha industria.