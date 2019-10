Esto es lo que debes de saber antes de aceptar ser aval de otra persona

En México, ser aval de un mal pagador es una de los principales causas que las personas argumentan para están boletinadas en Buró de Crédito. Según un sondeo realizado por Coru.com y Brad Engagment, las principales razones por las que las personas no pagan los adeudos registrados en su historial crediticio son: estar en proceso de llegar a un acuerdo para negociar la deuda (32%), no tener trabajo (17.5%) y la deuda es por ser aval de otra persona (16%), además de que no es una deuda propia (11%), se prestó la tarjeta de crédito a otra persona (10.5%) y otras razones (7%).

“Cuando aceptas ser aval te conviertes en deudor solidario; es decir que el adeudo también es tuyo y en caso de impago será tu responsabilidad saldar los pagos pendientes, más los intereses acumulados”, advierte Sebastián Medrano, director de Coru.com.