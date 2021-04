Esto pagarás por tener Netflix, Disney+ o Apple TV si se aprueba el nuevo impuesto

México.- Ayer fue noticia la iniciativa presentada por el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados con la que se busca aplicar un impuesto del 7% a las empresas extranjeras que oferten contenidos audiovisuales mediante Internet como Netflix, Disney y Apple TV, entre otros.

A pesar de que, de acuerdo a la iniciativa de reforma, lo que se busca es crear un ambiente de mayor "equidad" entre las compañías de streaming extranjeras y nacionales, lo cierto es que a fin de cuentas el usuario, es decir, todo aquel que haga uso de las plataformas no mexicanas, es el que terminará pagando 7% más de lo que actualmente paga. Por sí tienes la duda, a continuación te diremos cuánto deberás desembolsar por ver tus series y películas favoritas de ser aprobada la enmienda.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La propuesta de modificación a la Ley de Impuestos Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) fue presentada por la diputada morenista Reyna Celeste Ascencio Ortega en la que se considera un gravamen del 7% al consumo de contenidos audiovisuales de las empresas no nacionales, mismas que se conocen como Over to Top (OTT).

Leer más: Cierra la Bolsa Mexicana de Valores con ganancias del 1,74% este 14 de abril

Cabe precisar que el documento detalla que en el caso de las compañías que no cuenten con oficinas físicas en México el IEPS será del 15%. Aunado a ello, prevé que el 40% de lo recabado con el incremento se destinará a programas sociales de telecomunicaciones en comunidades rurales e indígenas.

Los nuevos costos

Como se mencionó en párrafos anteriores, hasta el momento solo se trata de una iniciativa de ley por lo que falta que sea discutida en ambas Cámaras del Congreso de la Unión y en sus organismos internos. Pero, ante la posibilidad de que esta sea efectivamente aprobada, no está demás aventurarse a conocer los nuevos costes de las plataformas que, está demás decirlo, son las que lideran el servicio de streaming en el mundo.

Netflix

Debido a que el grande del streaming tiene oficinas en territorio mexicano, de darse el caso de ser avalada la reforma, el usuario tendría que pagar un 7% de impuestos, por lo que los precios de los 3 paquetes que ofrece quedarían en los siguientes términos:

Básico. Le da al usuario la posibilidad de disfrutar el contenido audiovisual en un solo dispositivo y con una calidad de 480p, en otras palabras HD. En la actualidad tiene un costo de 139 pesos, sin embargo, si se le incrementa el impuesto, quedaría en 149 pesos.

Leer más: Reconoce Banxico afectación económica derivada de la pandemia de Covid-19

Estándar. Con este puedes ver el contenido en dos dispositivos y en una resolución de 1080 p o FullHD. Cuesta 196 pesos, pero con el nuevo impuesto tendrías que pagar 210 pesos.

Premium. Te permite ver contenido en cuatro dispositivos en una resolución de 4K HDR. Hoy tiene un costo de 266 pesos mensuales, pero podría costarte 285 pesos aplicado el gravamen.

Apple TV+

Ya que el servicio de la manzana no cuenta con oficinas en México, el impuesto ascendería al 15%, por lo que pasaría de tener un precio de 69 pesos al mes a 80 pesos.

Disney+

Según lo consignado en el portal web de la empresa, The Walt Disney Company Latin America sí tiene oficinas en territorio nacional, por lo que al igual que Netflix, el impuesto a su servicio sería del 7%, de ahí que pasarías de pagar 159 pesos al mes a 170 pesos con el impuesto.