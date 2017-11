Esto subirá el salario mínimo en México

El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) determinó que a partir del primero de diciembre de 2017 el Salario Mínimo General subirá de 80.04 pesos a 88.36 pesos diarios.

A pesar de que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) insistió en aumentar al monto de la Linea de Bienestar que estima el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de 95.24 pesos, no se aceptó.

El salario mínimo de México es de los más bajos | FOTO: EL DEBATE

Para la Confederación Patronal (Coparmex) la decisión refleja un avance “limitado” porque 88.36 pesos solo cubren 92.76% del monto necesario para alcanzar la Linea de Bienestar, aunque si es mayor porque el salario actual sólo cubre 84% de dicho indicador.

“Es un avance limitado y de medio camino, para que todas las personas que trabajan en la economía formal, obtengan cuando menos, el 100% de la suma requerida para satisfacer la canasta alimentaria y la canasta no alimentaria en núcleos urbanos, es decir, para que alcancen la Linea de Bienestar”, dijo el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos.

¿Cómo se determina el salario mínimo?

Los salarios en México son establecidos por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), la cual está integrada por representantes de los sectores obrero y patronal, de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, INEGI, Banco de México y Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Foto: EL DEBATE

Sin embargo, para organismos como el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, en la Conasami no está representada la sociedad, y más bien hay actores sindicales no representativos de los ciudadanos que reciben salario mínimo, mientras que los sindicatos que acuden son afines al gobierno y no defienden al trabajador.

Precarización salarial

De acuerdo con Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, el salario mínimo en el país equivale – en cuanto a capacidad de compra – a una tercera parte del que tenía el país en 1980. México, está muy por debajo del ingreso que tienen otros países de América Latina, porque el salario, al ser tan bajo, ni siquiera garantiza poder cubrir una canasta básica de calidad.

Fuente: Consejo Económico y Social de la Ciudad de México

Sólo en la capital del país, donde se pagan los mejores suelos a nivel nacional, entre 2008 y 2016 aumentaron del 9 al 16 por ciento los trabajadores que ganan 1 salario mínimo o menos. Igualmente, se incrementó de 24 al 27 por ciento los empleados con sueldos de entre dos salarios mínimos o menos.

De la misma forma, el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México señala que la cantidad de trabajadores con sueldos de tres salarios mínimos bajaron de 29 al 21 por ciento. Y lo peor, después de la crisis económica de 2008-2009, los puestos laborales con sueldos mayores se perdieron y aumentaron los de 2 salarios mínimos o menos.