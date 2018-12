Evite compras "de emergencia" esta Navidad

Las compras navideñas, cuando se hacen al último, pueden considerarse compras de pánico. Es en estos momentos cuanto estamos en mayor riesgo de adquirir productos costosos, que pueden significarnos fuertes deudas.

Hacer las compras navideñas el 24 o 25 de diciembre, cuando se supone que hay muchas ofertas, es una arma de doble filo. Para empezar, debe hacer compras necesarias y que no signifiquen iniciar el año con fuertes deudas.

Lo ideal es a lo largo del año, irse preparando para gastos específicos, como regalos de cumpleaños, pagos de predial, vacaciones, o compras navideñas, para que al momento que lleguen, no nos quedemos sin dinero, o endeudados.

Evite endeudarse en Navidad

La euforia por las fiestas navideñas, las ganas de demostrar cariño o afecto a nuestros seres queridos nos lleva a realizar compras que están por encima de nuestra capacidad económica. Lo peor es que cuando damos el tarjetazo, no desembolsamos dinero al momento. No vemos dinero salir de nuestro bolsillo y pareciese que no gastamos, sin embargo, el tiempo nos alcanza.

Este tipo de comportamientos consumistas sin control sólo hacen que caigamos en la temible cuesta de enero. Y es que al inicio del año se vienen pagos importantes, como los refrendos vehiculares, pagos de predial, escuela, además de los pagos ya normales de todo el año. Es también cuando normalmente empezamos a pagar los "meses sin intereses" de las compras navideñas o del Buen Fin.

Si aún no ha comprado sus regalos navideños, no sienta responsabilidad por ser la persona que haga el presente más costoso. No compita en esto, porque al final de cuentas sus finanzas van a perder.

Si ya gastó su aguinaldo, por lo menos llegue a enero sin deudas fuertes encima. Diciembre es un mes clave para que empiece el año con el pie derecho, incluso haciendo compras, pero de manera inteligente, comprando en función de nuestras finanzas y viendo a futuro, de lo contrario, la cuesta de enero se le va a hacer muy empinada.