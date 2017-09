Exportar, si se puede

Llevar tus productos hacia otros países no es algo imposible. Héctor Alvaro Emus Sánchez, especialista en negocios internacionales con más de 25 años de experiencia de asesor y consultor, quien a través de Fundación Produce Sinaloa brindó la conferencia “Como exportar a Europa y Asia siendo un pequeño productor”, habla sobre cómo lograr exportar.

“Lo que yo veía que no había contundencia en las exportaciones mexicanas, que hasta la fecha son prácticamente de manera intermitente. Como que no hay una estrategia seria de venta para posicionarnos en otros países”.

A diferencia de lo que hace la gran mayoría, buscar un comprador para vender el producto, el consultor señala que eso es un error, “no busques compradores, busca mercado de consumo de tu producto, establécete en ese país y vende en ese país”.

Con esa pequeña ecuación se logra llegar directamente al mercado meta, cortar una gran cadena de intermediarios y llegar con un precio competitivo. Y al entrar con un buen precio, calidad y con volumen, el mercado es tuyo.

“El productor tiene que producir con la agresividad de la venta, no con la esperanza de la compra. Tengo que producir porque voy a vender, no tengo que producir esperando que alguien venga y me compre. Esa es la mentalidad que tenemos que empezar a cambiar”.

Todo lleva un proceso, para el especialista el primer paso es establecer una pequeña oficina. Formar lo que ha llamado consorcios de exportación, que son establecer una oficina, por medio de la cuál llegar a estos puntos de venta a nivel internacional. “Esto es lo importante, que nos unamos a través de estos consorcios y llegar a un mercado meta creando una oficina de comercialización en el país a donde se quiere llegar”.

Mercado

Los países que están requiriendo de productos mexicanos son: el sector de Europa, con el limón persa. Alemania, Francia, que son países en los que se puede posicionar con oficinas para venta directa en esos lugares. “La región de los Emiratos Árabes, es un gran país que nos da todas las facilidades para establecernos, y como logística, lo utilizamos para vender a Japón desde ahí. También la India requiere producto mexicano”, señala Emus Sánchez.

“Lo que ha pasado es que cuando ando por otros lugares y platico todo lo que producimos en México, no me la creen, porque desconocen mucho de los productos mexicanos”. Añade Héctor Alvaro que el gobierno federal debe de mandar más información de nuestros productos, que somos excelentes productores, que tenemos calidad y más que nada, debe de mandar vendedores promotores, que se adentren al mercado, que vean oportunidades, que trabajen fuerte en las ventas. “Porque no nos conocen tanto como excelentes productores, pero sin embargo lo somos, de los mejores productores del mundo. Y eso se debe a que el gobierno ha implementado programas, apoyos, para que seamos excelentes productores, cumplamos requisitos de inocuidad y calidad”. En lo que hace falta es en el sector de la comercialización, que el gobierno comience a implementar programas serios en esta área.

Complicaciones

“Lo más complicado es cambiarnos de mentalidad del productor mexicano, un cambio de visión de implementar una nueva estrategia”, argumenta el asesor.

A raíz del situación actual que se vive por el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, se empieza a desprender la intención y la inquietud de buscar nuevos mercados. “Esto lo veo positivo, porque nos despertó a un conciencia de buscar nuevos mercados, nos quitó un estado de confort que tenía el productor mexicano”.

Pensamiento

Y llegar a otros mercados no es tan complicado, no es tan costoso como mucha gente cree. El pequeño productor dice es que yo tengo que tener mucha producción, mucho volumen, pero la realidad no es esa. Hay mercados para pequeñas cantidades. Y si los pequeños productores se unen, pueden llegar a lograr volúmenes muy interesantes.

Seguridad

Al comprador extranjero, el hecho de que estar establecido en su país le da tranquilidad, le da seguridad. Y lo que ellos quieren es tener un abasto seguro, oportuno y que cumpla con las normas de calidad. Y además de estar en el mercado neta, hay que tener una excelente atención con el comprador.