Factores internacionales presionan precios de energéticos en México: Profeco

México.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió que, a consecuencia de factores relacionados a la situación actual a nivel internacional, se han generado presiones en los precios de los energéticos en México.

No obstante, la dependencia federal destacó que, gracias a las políticas impuestas por el gobierno federal en materia de energéticos, los precios de las gasolinas y los combustibles en el territorio nacional no han presentado incrementos por encima de la inflación.

En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, hizo hincapié en que bajo la presión mundial, la administración federal trabaja a fin de poder mantener los precios de los energéticos que se tenían en noviembre de 2018, ello aplicando la inflación de los últimos 3 años.

El procurador federal detalló que los dos factores que más ejercen presión en los precios de los energéticos en estos momentos es el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, así como los efectos de la pandemia de Covid-19 que aún continúan.

“Esto por las circunstancias que prevalecen a nivel internacional, una gran presión sobre los energéticos, la guerra entre Rusia y Ucrania, y los efectos a nivel internacional de la pandemia, están presionando mucho el precio de los energéticos 103.71 dólares es el precio que tuvo con corte al 3 de marzo la mezcla mexicana de petróleo y esta presión continua", expuso el funcionario.

Por su parte, Sheffield Padilla dio a conocer que, el organismo federal que lidera atendió, mediante la App de Litro X Litro, un total de 267 quejas a través de 253 vistas o verificaciones. En este sentido, señaló que cuatro de las gasolineras que se visitaron no se dejaron verificar, por lo que se les impusieron multas de 800 mil pesos a cada una de ellas, resaltando que la mayoría se encuentran en el estado de Guanajuato.

“Servicio Ríos Salinas en Silao, Guanajuato no se dejó verificar, tampoco La Gas de Jaral, en Jaral del Progreso, Guanajuato, Servicios San José Cuaracurio, Guanajuato, seguro no están dando litros completos, y Víctor Manuel Corona Ochoa, en Michoacán, no se dejaron verificar", puntualizó.

Asimismo, el titular de la Profeco hizo de conocimiento público que las gasolineras que ofertaron la gasolina premium más cara se localizaron en la Ciudad de México y en Querétaro, donde en ambos casos el litro de vendió a 26.99 pesos, siendo ambas de la empresa Shell.