Finanzas personales deben ser una prioridad

La forma en la que manejamos nuestra economía individual tiene un gran impacto en nuestro bienestar personal, así lo afirmó Daniel Urías, experto en finanzas personales, quien en entrevista telefónica para EL DEBATE nos ofreció sus recomendaciones para llevar un buen manejo de los recursos económicos.

Daniel, ¿qué son las finanzas personales?

Abarcan todo lo que tiene que ver con la organización de mi dinero en lo individual; es decir, conocer cuánto dinero gasto y cuánto dinero gano; el conocer cómo estoy generando yo mi ingreso, por qué medios llega ese dinero y cómo estoy yo administrándolo y distribuyéndolo, esas son las finanzas personales.

¿Cómo tener finanzas personales sanas?

Para tener unas finanzas personales sanas son tres cosas: primero, conocerte, conocer cómo gastas y en qué gastas; segundo, elegir bien tus deudas; y, tercero, darle prioridad al ahorro como lo más importante dentro de tu presupuesto.

¿Cómo autoconocernos en las finanzas?

Algo bien importante es que siempre tendríamos que hacer nosotros un presupuesto. Si yo gano 10 mil pesos al mes y nada más sé cuánto dinero entra a mi cuenta, pero no sé cuánto dinero sale ni en qué se va ese dinero, hay posibilidades de que esté yo malgastando gran parte de mi sueldo.

La recomendación es: al menos cada quince días hacer un presupuesto; es decir, yo agarro un cuaderno, sobrecitos o como me quiera organizar y distribuyo mis gastos. Tengo que identificar cuáles son mis gastos fijos mensuales y cuáles son los variables, y así entonces organizarme.

¿Qué tip puede darnos a la hora de hacer este análisis financiero?

Es extremadamente importante que aprendas a identificar cuáles son todos nuestros consumos diarios, cuáles son innecesarios, cuáles los puedes suplantar para ahorrar y cuáles los puedes reducir. A estos gastos yo les llamo «gastos vampiro», porque se van chupando tu dinero, van dejando tu cartera y tu cuenta seca. Te doy un ejemplo: todas las personas que compran café de cafetería cara en las mañanas, unas papas, un refresco, unos chicles, un chocolate, súmale todo lo que quieras, y además de eso pagan Netflix, pagan Spotify y otras aplicaciones, todos esos pequeños gastos que parecen insignificantes son verdaderamente cantidades exorbitantes.

¿Por qué prestar atención a las deudas?

Para sentar las bases de una estabilidad financiera tenemos que controlar nuestras deudas o evitarlas. No es que las deudas sean malas, simple y sencillamente hay que saber elegirlas.

¿Qué pasa cuando yo uso mi tarjeta de crédito o pido un préstamo para irme de viaje para ir al súper, para ir a cenar tacos, todos esos consumos no me aportan a mi crecimiento patrimonial. Es decir, en caso de necesitarlo, yo no podría vender los tacos que ya me comí. ¡Guácala! Yo no podría vender las fotos de mis viajes, porque nadie las va a querer comprar.

Este tipo de deudas son negativas; es decir, me afectan económicamente. Si yo quiero comprar una sala o quiero comprar una lavadora o un carro, pues lo más probable es que deba yo recurrir a sacarlo a crédito para poder adquirir ese tipo de cosas, pero son productos, son artículos que me van a generar un crecimiento en mi patrimonio.

Si alguien adquiere una deuda, ¿qué otra cosa debe tomar en cuenta?

Hay que cuidar siempre el pago mensual del total de nuestras deudas; es decir, lo que yo abono a Coppel o lo que yo abono a la tarjeta de crédito o al carro o lo que sea no rebase lo equivalente al 30 por ciento de mis ingresos mensuales, y esto es nada más para fines del ejemplo. Para hacerlo rápido, que si yo gano 10 mil pesos al mes, el pago mensual de mis deudas no tendría por qué ser de más de tres mil pesos; cuando ya rebasa esta cantidad, entonces ya estoy en problemas financieros.

El punto tres de las finanzas sanas es el ahorro, ¿cómo ahorramos los mexicanos?

Hay una estadística que dice que prácticamente el 70 por ciento de las personas sí ahorra, a diferencia de lo que se cree; el asunto es que, de este porcentaje, la gran mayoría lo hace por medios informales, principalmente las tandas o las cundinas y también todo lo que es ahorro en casa. Esto es un problema importante en México, porque no estamos aprovechando los medios y las instituciones financieras formales, primero, para proteger nuestro dinero; segundo, para estar obteniendo más beneficios de contar con alguna de estas herramientas.

¿Qué buscar en una institución formal de ahorro?

Lo primero es que depositemos nuestra confianza y literalmente nuestro dinero en instituciones serias y reguladas por las autoridades. Tenemos que identificar que sea una empresa con registro ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Otra cosa importante es que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros también las esté regulando y vigilando, porque hay muchas empresas fantasma o, como te decía ahorita, de las tandas, que de repente alguien se pela con mi dinero, y pues ya ni modo, hay de localizarlo. Tenemos que empezar por ahí para estar tranquilos de que hay un respaldo.

¿Qué hacer cuando ya se tiene una meta de ahorro definida?

Si yo estoy ahorrando para una meta que la quiero cumplir en tres meses, lo que yo tengo que valorar del instrumento de ahorro qué elija es que tiene que ser un instrumento que me permita disponer de mi dinero de manera rápida; es decir, si yo lo deposito en una cuenta, que prácticamente lo puedes sacar al día siguiente. Si yo tengo un proyecto a más tiempo, por ejemplo, juntar para el enganche de una casa, poner un negocio o incluso hablar de mi retiro, entonces yo tendré que buscar un instrumento que sea de mediano o de largo plazo para ahorrar o invertir mi dinero.

¿Qué opciones tenemos en México para el ahorro-inversión?

Una de las opciones con las que puedes empezar ahorrando desde cien pesos, ya sea mensuales o quincenales, y que tú los puedes programar para que automáticamente de tu cuenta de nómina o de débito se vayan ahí, es Cetes Directo. Es una plataforma que es operada por Bansefi, una institución de Gobierno. Prácticamente te puedo decir que es el tipo de inversión más seguro que existe en México, y puedes empezar con montos pequeños.

Esos ahorros van generando una ganancia, un rendimiento, y eso además solo puedes hacer directamente en un portal de internet, tiene una aplicación en donde pueden checar eso.

Otra opción todavía más fácil es para los que tienen una cuenta de afore, las afores son instituciones privadas, independientes, ahí puedes invertir desde cincuenta pesos, lo puedes hacer con una aplicación que se llama Afore Móvil, ahí puedes revisar tus saldos, revisar en qué afore estás y también puedes hacer aportaciones voluntarias; o bien, depositar en las tiendas de conveniencia, oficinas de telégrafos y un montón de lugares nada más dando tu CURP.

Ese es un ahorro que lo puedes sacar en cualquier momento a partir del segundo o tercer mes. En este caso no es tan recomendable sacar ese dinero rápido, el que tu ahorres adicionalmente, pero también puede ser una alternativa.

¿Qué más te gustaría compartirnos sobre tu experiencia financiera?

Una frase que es muy buena es de un inversionista, el tercer hombre más rico del mundo, se llama Warren Buffett, que dice: «No ahorres lo que te sobre después de gastar, gasta lo que te sobre después de ahorrar», porque si te esperas a que te sobre dinero para ahorrar, nunca en la vida va a ocurrir eso.

Cómo elegir tarjeta de crédito

¿Qué hacer?

Elige una tarjeta que se adapte a tus necesidades y presupuesto. El banco se encargará de asignarte una línea de crédito adecuada a tus ingresos. Debes tomar en cuenta lo siguiente:

Anualidad

Si es la primera vez que deseas tener crédito, procura contar con una tarjeta que no cobre anualidad o que el monto sea bajo. Si contratas muchos privilegios, la anualidad podría ser más cara por los beneficios.

Tasa de interés anual

Es el porcentaje de intereses que te cobrarán sobre lo que te presten; es decir, por el monto total de las compras que realices. La tasa de interés anual puede variar desde un 20 hasta más del 90 %.

Costo anual total (CAT)

Es el porcentaje que se asigna a lo que pagarás en total por usar la tarjeta. Incluye el costo de anualidad, la tasa de interés anual, los costos de operación, apertura, cargos moratorios, etcétera. Mientras menor sea el porcentaje del CAT, más barato y conveniente será el crédito (Daniel Urías).

Perfil

Nombre: Daniel Urías

Profesión: coach financiero y comunicador

Trayectoria: fundador, director y coordinador de Cooltura Financiera, una comunidad en redes sociales con más de 200 mil personas de México y Latinoamérica. Imparte talleres y conferencias que contribuyen a fortalecer el bienestar financiero de las personas. Al primer año de fundar Cooltura Financiera impartió más de 130 horas de pláticas para más de mil personas en diferentes ciudades del país.

Ha sido productor y conductor en programas de finanzas personales en medios nacionales como Grupo ACIR y Canal Once; además de coordinador del área de Relaciones Públicas de Seguros Monterrey y New York Life. También fue reportero del Noticiero Alta Voz y coconductor de Guardianes de la noche.