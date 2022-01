Fondo Monetario Internacional reprueba portal de Hacienda y hace recomendaciones para navegación

Con el objetivo de tener mayor transparencia, elevar la calidad y el detalle sobre la información, el Fondo Monetario Internacional (FMI), recomendó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fortalecer la presentación y navegación de su portal web de estadísticas fiscales.

Asimismo, el fondo señaló que se deben seguir las indicaciones del Manual de Estadísticas Financieras Gubernamentales 2014 (GFSM por sus siglas en inglés), dentro del Report on the observance of standars and codes- data module, en donde compartió que las estadísticas del gobierno deben agregar estos datos:

Declaración de fuentes y usos de efectivo

Estado de operaciones

Declaración de otros flujos económicos

Hojas de balances

El organismo sugirió a Hacienda brindar a los usuarios tablas detalladas, series de tiempo y capacidades de gráficos para cobertura, instrumentos y clasificaciones de transacciones y formatos de presentación.

Asimismo, señaló que en el caso de las transacciones de moneda extranjera y no puedan convertirse a pesos mexicanos, en el punto medio del tipo de cambio que se encuentre en vigencia en el mercado el día que estas se efectúen, será necesario usar un cambio promedio del periodo del mes en el que se registró.

De igual manera el FMI también ha señalado a la SHCP realizar revisiones de estudios públicos e indicar de manera clara a los usuarios cuando los datos ya son revisados o finales.

Sin dejar de lado, el fondo señaló que Hacienda ya ha iniciado con el fortalecimiento a la presentación y navegación, además del enlace con otras páginas en materia de estadística, se realizarán cambios en los servicios que ya ofrece la página actual para que sea más fácil de usar y se agregarán nuevos servicios.

Asimismo, el organismo resaltó que la presentación y la navegación de las estadísticas fiscales, podría ser más fácil de usar, por lo que compartió estas recomendaciones.

Agregó que las estadísticas fiscales se utilizan para la preparación, seguimiento del presupuesto, y en la formulación de políticas económicas y fiscales, pero en algunos casos, esto requiere el acceso a información detallada que no está disponible para el público; los datos tampoco facilitan la comparación internacional.

Cuales contribuyentes deben activar su Buzón Tributario

Con el objetivo de tener una mayor disposición oficial en materia de fiscalización, y mejorar su línea de comunicación de los contribuyentes al activar el Buzón Tributario, por lo que el SAT ha compartido cuáles son los usuarios que deben realizar este trámite.

Tras las actualizaciones realizadas en la Miscelánea Fiscal 2021, los usuarios que perciben ingresos bajo el concepto de salarios tenían que activar su buzón hasta fin de año, son embargo, el órgano fiscal agregó una nueva fecha límite para cumplir con la obligación ante el fisco.

Asimismo, la nueva fecha establecida por el Servicio de Administración Tributaria, amplio el plazo hasta el próximo 30 de junio del 2022 como fecha límite para activar el Buzón Tributario. Sin embargo, quienes necesiten usar este canal de comunicación para realizar algún trámite, pueden activarlo antes.