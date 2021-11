GM advierte riesgos en inversiones en México, por incertidumbre sobre uso de energías renovables

Ciudad de México.- El fabricante de automóviles General Motors (GM), manifestó este viernes su preocupación por el futuro sobre el uso de energías renovables en México, y advirtió que si no existe una base legal para ello, las inversiones de la empresa se podrían ver afectadas.

Las declaraciones fueron realizadas por el presidente y director del fabricante estadounidense en México, Francisco Garza, durante la convención anual del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, quien apuntó a que la empresa no va detener su visión de cero emisiones de carbono por lo cual señaló que "desafortunadamente si no existen las condiciones, México ya no va a ser destino para la inversión".

Los comentarios realizados por el alto ejecutivo de GM fueron realizados al momento que el país enfrenta una polarización entre empresarios y el gobierno por la propuesta de la federación por favorecer a la empresa eléctrica del Estado en el mercado nacional sobre inversionistas privados y sobre todo los productores de energías renovables.

Ante la situación que se está viviendo en México en torno al tema de energías renovables, aseguró que si las condiciones no están sobre la mesa, el país podría dejar de ser un destino para la inversión "en el corto y mediano plazo".

“Estamos evaluando que, si las condiciones no están, pues ese dólar que se iba a invertir en México se va a Estados Unidos, Brasil, China, o Europa y México deja de ser un destino importante que nos ha costado muchos años a partir de la apertura comercial “, agregó.

Esta situación podría afectar en gran media la derrama económica que entra al país, pues en abril pasado, General Motors, anunció una inversión de más de 1,000 millones de dólares para la planta de Ramos Arizpe en Coahuila para impulsar la producción de vehículos eléctricos a partir de 2023.

El proyecto anunciado por la compañía podría permitir que México de la mano con GN se convierta en el quinto sitio de manufactura en Norteamérica en la producción de vehículos eléctricos junto con Spring Hill, Tennessee; Factory Zero y Orion, en Michigan, y CAMI en Ontario, Canadá.

Sin embargo el empresario ha manifestado gran incertidumbre por la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador que busca dar a la CFE una mayor participación en el mercado de la producción eléctrica.