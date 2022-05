General Motors en Silao y el nuevo sindicato llegan a acuerdo económico de incremento salarial

Silao, Guanajuato.- En Silao, Guanajuato, se llegó a un acuerdo entre la planta de General Motors (GM) y el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA), después de meses de discusión se establecieron nuevas condiciones laborales, que indican que empleados gozarán de prestaciones económicas por encima de la inflación y de la media nacional.

“El nuevo CCT (Contrato Colectivo de Trabajo) mejora las condiciones laborales en todos los órdenes, el Acuerdo alcanzado incluye todo un paquete económico de incremento salarial y de prestaciones económicas, que está por encima de la inflación y de la media nacional de las revisiones salariales y contractuales”, se informó en un comunicado oficial por el SINTTIA.

Este nuevo sindicato hizo historia en la planta en el Bajío, pues durante 25 años los trabajadores fueron representados por la Confederación de Trabajadores de México (CTM), pero recientemente se celebraron nuevas elecciones y por primera vez empleados tuvieron derecho a elegir un nuevo comité, en este caso fue SINTIIA, en Estados Unidos y Canadá, los mandatarios nacionales celebraron la situación en México, porque ahora General Motors operará en base al nuevo acuerdo comercial de Norteamérica.

El trato económico al que llegó GM y SINTTIA representa el objetivo que busca el nuevo acuerdo comercial de Norteamérica, que trabajadores de Canadá, Estados Unidos y México puedan elegir a sus representantes y luchar por sus intereses personales. La unión de trabajadores comentó que en un primer momento se propuso un alza del 19.2%, a General Motors, citando el aumento de la inflación en el país, a la que GM respondió con una oferta del 3.5%, así se informó durante el mes pasado por parte del SINTTIA.

En esta ocasión no se informó exactamente qué porcentaje se establecerá en el nuevo acuerdo, pero lo que es un hecho es que el nuevo sindicato en Silao ya logró pactar un paquete económico que beneficie a trabajadores, después de meses de discusión. Se había comunicado por parte oficial del SINTTIA que sería el 31 de mayo el día límite para llegar a un acuerdo, si no se procedería a realizar una huelga laboral, pero esto ya no será necesario.

En marzo iniciaron las negociaciones, el objetivo era generar un nuevo acuerdo comercial de Norteamérica, T-MEC, para tener un equilibrio entre lo que gana un empleado estadunidense y un mexicano y eliminar las anteriores reglas especificadas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).