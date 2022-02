Gobierno de AMLO, sexenio perdido en crecimiento económico: Banco Base

México.- Este lunes, Banco Base dio a conocer que el crecimiento económico que registrará el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se localizará en 0.14%, constituyendo un sexenio perdido en materia de crecimiento económico.

Con las cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) este día, la institución financiera anticipa que la economía de México crezca 1.5% durante este 2022 y en igual porcentaje el próximo año, lo que haría que el Producto Interno Bruto (PIB) de México logre superar los niveles previos a la pandemia de Covid-19 hasta el segundo trimestre de 2024.

En conferencia de prensa virtual, la economista en jefe de Banco Base, Gabriela Siller, hizo de conocimiento público que el crecimiento económico promedio de la presente administración será de 0.14%, el nivel más bajo desde el gobierno del expresidente Miguel de la Madrid (1982-1988), lo cual significaría que sería un un sexenio perdido” en materia de crecimiento.

En tanto, Siller sostuvo que, en estos momentos, no se puede hablar de recesión técnica en México, sino de un estancamiento de la economía nacional, contexto que, aunque no es crítico, debería ser atendido por el gobierno federal.

“No es un escenario de crisis, pero en la medida que se alarga el estancamiento económico pues todavía vemos más y más rezago de empleo, por ejemplo. ¿Qué se tendría que hacer distinto? Nada con la pandemia, quizá una mayor vacunación que baje el nivel de cautela y haya más movilidad y crecimiento, pero también ya no meter iniciativas y reformas que frenen el crecimiento económico”, puntualizó.

En este sentido, hizo hincapié en la necesidad de incrementar la tasa de vacunación contra Covid-19 entre la ciudadanía mexicana, así como ya no impulsar reformas o proyectos legislativos que paren el crecimiento económico de la república mexicana.

Por su parte, enfatizó el contexto adverso que se presente para las familias mexicanas ante la "estanflación" por la que atraviesa en la actualidad el territorio nacional.

“Enfrentan algo no visto desde la década de los ochenta, un escenario muy negativo en donde no hay casi creación de empleo y una alta inflación, y esto provoca que no se alcance a comprar lo mismo que se compraba el año pasado o que se tengan que sustituir unos productos por otros más baratos”, expuso.