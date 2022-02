Gobierno de AMLO ve a la IP como el enemigo a vencer: subgobernador de Banxico

México.- Este jueves, el subgobernador del Banco de México (Banxico), Jonathan Heath Constable, señaló que el actual gobierno federal ve a los empresarios como un enemigo al que tiene que derrotar.

Lo anterior, sostuvo, ha provocado que la inversión decaiga en México durante los últimos años, además de no aprovecharse el regreso de algunas compañías a Estados Unidos y Canadá.

Durante su participación en la 19 edición de la Cumbre de Negocios, Heath hizo hincapié en que la administración federal encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador requiere cambiar su discurso político, al tiempo que se acerca a la iniciativa privada a fin de trabajar en conjunto.

“Si el gobierno ve al sector privado como el enemigo a vencer, no se van a aprovechar estas oportunidades y no vamos a ver el despegue de la inversión privada que es algo fundamental para poder crecer no solamente en el corto plazo sino también en el mediano y largo plazo. Ese es el problema", puntualizó.

En este sentido, el subgobernador del Banco Central de la república mexicana indicó que si el gobierno mexicano continua viendo a los empresarios como el enemigo a vencer, la economía del país no va a poder crecer, ya que no aumentará la inversión privada, la cual es fundamental para ello.

"Lo que tenemos que cambiar es la narrativa política y necesitamos un gobierno que busque al sector privado y que trabajen juntos, que pongan prioridades”, puntualizó.

Asimismo, el funcionario sostuvo que, con el objetivo de poder entablar verdaderos diálogos entre la IP y el sector público, se necesita que las dos partes se escuchen mutuamente, dejando de lado sus monólogos.

“El gobierno ve el problema del lado del sector privado. Es un diálogo entre tercos, un diálogo donde nadie está escuchando al otro. Parte de la respuesta es que como empresarios vamos a empezar a escuchar al gobierno y manifestar que los estamos escuchando y pedir un diálogo para que realmente nos escuchen y que empiece realmente a surgir un diálogo y no dos monólogos desentendidos donde nadie está escuchando uno al otro”, concluyó Jonathan Heath.