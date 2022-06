Gobierno de México busca convenios arancelarios para importar alimentos a bajo costo

México.- El gobierno de México busca concretar acuerdos con otros países a fin de que se puedan importar alimentos a la república mexicana con adecuaciones arancelarias y, de ese modo, se puedan disminuir los costos a los consumidores finales, dio a conocer este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En este sentido, desde su conferencia matutina de Palacio Nacional, el actual titular del Poder Ejecutivo Federal hizo hincapié en que si se logran los convenios arancelarios, se podrá contener el impacto inflacionario en el territorio nacional.

Aunado a ello, el mandatario federal mexicano, a propósito del anuncio de la subida de 75 puntos base en la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), criticó las estrategias "neoliberales" que implementan otros países para hacerle frente al incremento de precios.

Este día, tras criticar las políticas monetarias de otras naciones al señalar que el alza en las tasas de interés aunque ayuda a contener la inflación lo hace de forma transitoria, sostuvo que lo realmente importante es que un pais pueda producir lo que consume.

“Es como cuando un carro –y es realmente genial la fórmula– se calienta y se apaga. Pues sí, ya no se calienta, ya no hay inflación, pero no camina. Esa es la fórmula en todos lados”, ejemplificó el presidente López Obrador sobre el aumento en las tasas de interés de los bancos centrales.

En tanto, sobre las acciones que está tomando su gobierno para contener los precios de los alimentos, el jefe de Estado mexicano indicó que se está trabajando en dos ejes: por un lado, en el ámbito interno, se promueve que los productores del programa social Sembrando Vida incorporen alimentos básicos para el autoconsumo en México, como lo son el maíz y el frijol.

Por otro lado, en el aspecto exterior, el presidente López Obrador refirió que ya se suprimieron algunas barreras arancelarias a fin de favorecer la importación de carne proveniente de Argentina y de pollo desde Brasil. Asimismo, detalló que se modificaron algunas normas de importación de cárnicos provenientes de Guatemala.

Te recomendamos leer:

“Nuestro peso aguantó porque se cayeron en picada las bolsas en Estados Unidos y en el mundo, las monedas. Hasta hoy puedo decir que no ha habido devaluación en todo el tiempo que llevamos en el gobierno”, destacó el mandatario federal sobre la resistencia de la moneda nacional.