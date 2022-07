Gobierno de México descarta ruptura con Estados Unidos por disputa energética

México.- El gobierno federal de México rechazó que la disputa que mantiene con Estados Unidos por el tema energético vaya a afectar las relaciones comerciales y económicas que tiene con su principal socio.

Hace unos días, la representante Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, anunció que el gobierno estadounidense solicitó formalmente el inicio de consultas, bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) contra México a consecuencia de las decisiones en materia energética que ha tomado en los últimos tiempos la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador dio a conocer que enviará una carta a su homólogo del vecino país del norte, Joe Biden, donde le explicará el por qué la república mexicana no está violentando lo dispuesto el convenio comercial de los tres países que integran a América del Norte.

“Estoy seguro que ni lo sabe el presidente Biden, estoy con ganas de enviarle una carta para decirle: oiga, ¿qué está sucediendo? A lo mejor usted no está informado, porque usted siempre me ha dicho, y le creo, que nuestra relación se va a dar con un pie de igualdad, y que usted respeta nuestra soberanía. ¿Quiénes son los que están tomando estas decisiones? Le pido que nos ayude a aclarar de qué se trata. Lo estoy pensando y a lo mejor lo voy a hacer”, mencionó el mandatario federal.

En este sentido, pese a que el jefe de Estado mexicano reconoció la gran relevancia que tiene el T-MEC, al ser uno de sus integrantes el mercado más relevante a nivel internacional, enfatizó que, si estar en este implica ceder soberanía, su gobierno no lo aceptará.

"Aun tratándose del mercado más importante del mundo, si tener acceso a ese mercado nos implica ceder soberanía no lo aceptamos. No vamos a entregar nuestra independencia a ningún gobierno extranjero”, sentenció.

Sin embargo, momentos después, matizando su respuesta, López Obrador afirmó que no habrá ruptura con Estados Unidos, asegurando que a ninguno de los dos países les conviene romper con sus relaciones comerciales y económicas.

Te recomendamos leer:

“Lo que me está preguntando si yo le contesto va a decir: va a haber ruptura, no va a haber ruptura, se los adelanto, y ¿por qué? No sólo porque tenemos la razón, sino porque no nos conviene y no sólo es México, no le conviene a Estados Unidos, ya no es el tiempo de antes”, remarcó.