Gobierno de México tiene por objetivo proteger la propiedad intelectual de artesanos: SE

México.- La Secretaría de Economía (SE) afirmó que, el gobierno federal mexicano, tiene como objetivo ser un camino para el desarrollo de mejores mercados, teniendo como principal fin el cuidado de la propiedad intelectual.

La dependencia federal hizo hincapié en que, dentro del Plan Nacional de Desarrollo de la actual administración federal, se tienen tres elementales pilares para la economía mexicana: la innovación, la diversificación y la inclusión.

Durante su participación en el evento "La propiedad industrial y las MiPymes, piezas clave para la recuperación económica", la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, celebró que en México se esté buscando desarrollar comunidades que vayan desde lo local hasta los mercados internacionales.

“Celebro que sigamos en una ruta en donde vamos caminando con un objetivo muy común, que es ir desarrollando mejores mercados, ir cuidando la propiedad intelectual, ir desarrollando comunidades desde lo local hasta llegar a todos los rincones del mundo. Celebro que podamos ser una herramienta para seguir transformando la vida de comunidades de familias, y que puedan ellas alcanzar un mayor bienestar”, expuso.

En este sentido, la funcionaria sostuvo que, el hecho de que se proteja la propiedad intelectual de las artesanías mexicanas, ello no permitiendo la copia o réplica de las mismas, hace que, más allá de la repercusión beneficiosa para el sector económico nacional, a su vez permita el desarrollo de las comunidades.

“Considero que se vuelve esto como un círculo virtuoso que permite que el turismo, la economía, pero sobre todo el crecimiento y desarrollo de las poblaciones y las comunidades se vaya dando”, apuntó.

Por su parte, el director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés), Daren Tag, aseguró que es necesario que las micro, pequeñas y medianas empresas se encuentran dentro del sistema de la propiedad intelectual para que, de esa forma, puedan tener un mejor desarrollo.

“Para mí no está bien si las MiPymes no están conectadas al ecosistema de la propiedad intelectual, y si esta no se acerca a las MiPymes. Estamos iniciado un proyecto con la Secretaría de Economía, para apoyar a las comunidades indígenas en México, estamos en ese proyecto piloto”, subrayó.

En tanto, el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Alfredo Rendón, señaló que, a fin de proteger la innovación y el emprendimiento en los mercados de las MiPymes, se les están brindando las herramientas requeridas para ello en coordinación con la Unidad de Desarrollo Productivo.